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Vučić jedini nije potpisao deklaraciju u Kijevu: Ovo je tačka 11 zbog koje Srbija nije stavila potpis

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti nakon samita "Ukrajina – Jugoistočna Evropa" održanog u Kijevu, istakavši da je bio jedini učesnik koji nije potpisao zajedničku deklaraciju.

Razlog za ovakav potez leži u sadržaju deklaracije, konkretno u njenoj 11. tački, koja se odnosi na uspostavljanje Specijalnog tribunala za zločin agresije protiv Ukrajine.

Sporna tačka 11. deklaracije, koju Srbija nije potpisala, glasi:

Ponovo potvrđujemo da za zločin agresije ne sme biti nekažnjivosti. Podržavamo međunarodne napore usmerene ka obezbeđivanju odgovornosti za zločine učinjene protiv Ukrajine, uključujući i posredstvom Specijalnog tribunala za zločin agresije protiv Ukrajine. Odajemo priznanje državama koje su već pristupile Proširenom delimičnom sporazumu o uspostavljanju Upravljačkog odbora Specijalnog tribunala za zločin agresije protiv Ukrajine. Mi, ostali učesnici, izražavamo nameru da blagovremeno razmotrimo pristupanje ovom sporazumu i doprinesemo ovom važnom poduhvatu.

Samit u Kijevu, održan na Dan državnosti Ukrajine, okupio je brojne lidere regiona i Evropske unije, a glavne teme bile su politički dijalog, regionalna saradnja i zajednička bezbednost u svetlu sukoba u Ukrajini. Iako je Srbija učestvovala na skupu, izostanak potpisa na deklaraciju ukazuje na jasan stav državnog vrha Srbije po pitanju mehanizama predviđenih ovim dokumentom.

Autor: D.S.

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