MATORCI 65+ SU UGLAVNOM ĐUBRAD Gnusno i jezivo – blokaderi opet vređaju penzionere! Napadi na bake i deke postali su im manir

Blokaderi ne prestaju da vređaju naše najstarije sugrađane! Zamislite da idu toliko daleko da naše penzionere nazivaju "đubrad". Strašno!

"Ovo istraživanje CRTA.rs nam je pokazalo i da su matorci 65+ uglavnom đubrad. Ili ispranih mozgova. Ili glupi. Ili zli. Ili sve to zajedno. Bukvalno su na svim pitanjima na pogrešnoj strani - podrška autokratiji, protiv demokratije, pro-ruski (šta god to značilo) itd", naveo je blokader na društvenoj mreži "X".

Nažalost, ovo nije izdvojen slučaj. Vređanje baka i deka postalo je blokaderski manir.

Podsetimo, prethodnih dana nizale su se uvrede blokadera na račun penzionera, samo zato što veruju u predsednika Aleksandra Vučića i njegovu politiku.

Blokaderi su tako poručili da su penzioneri "izlapitisi i primitivci, stočni fond od populacije", kao i da su im "oni uništili život glasajući uvek za vlast".

Da su građani ove zemlje, koji su je svojim trudom i radom izgradili, "sebične drtine, spodobe i da je pakao to što oni odlučuju o budućnosti" - još jedna je uvreda na mreži "X".

Ranije su im poručivali da će uskoro poumirati, kao i da im treba zabraniti pravo glasa!

"Matora stoka koja čeka da da potpis za AV. Oni nisu ucenjeni, samo su nenormalni. Nadam se da su im ovo poslednji izbori", pisali su ranije blokaderi.

Sve u svemu, jezivo!

Autor: D.S.