NEOTVARANJE KLASTERA 3 BI BIO DOKAZ DA ZASLUGE NISU JEDINO MERILO Vučić: Ako se to ne desi u julu, ne treba da očajavamo, nastavljamo da radimo

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Evropska komisija potvrdila da je Srbija ispunila sve kriterijume za otvaranje Klastera 3 u pristupnim pregovorima. Istakao je da, čak i ako taj klaster ne bude otvoren u julu, Srbija nastavlja sa radom, ekonomskim napretkom i izgradnjom dobrih odnosa sa svima.

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"Ne treba zbog toga da očajavamo. Ništa to nije baš tako strašno i ništa to neće Srbiji mnogo ni odneti ni doneti. Nastavljamo da radimo, a važno je da brinemo o ekonomskom napretku naše zemlje i da gradimo dobre odnose sa svima", rekao je Vučić u Kijevu nakon učešća na Samitu Jugoistočna Evropa - Ukrajina.

Predsednik je pohvalio rad evropskih zvaničnika poput Fon der Lajen, Antonija Košte i Gerta Jana Kopmana, ističući da su bili korektni i da su sarađivali sa Srbijom. Posebno se osvrnuo na trud domaćeg tima, navodeći da bi eventualno neotvaranje klastera za njih predstavljalo razočarenje.

Vučić je naglasio da Srbiji život ne zavisi od tog procesa:

Mi smo već pretekli sve zemlje, i one koje su, tobože, ispred nas. Pretekli smo ih odavno u ekonomiji i u životnom standardu, tako da je to ono što je za nas najvažnije. Za mene bi to (neotvaranje klastera) bio dokaz onoga o čemu sam, nažalost, govorio: da zasluge nisu uvek jedino merilo.

Predsednik je konstatovao da je sintagma "merit based" (zasnovano na zaslugama) često samo floskula, s obzirom na to da su najveće države članice EU – Nemačka, Francuska, Italija, Španija, Poljska i Rumunija – priznale da je Srbija ispunila tražene kriterijume.

Ali ne treba da zbog toga očajavamo. Ništa tu nije baš tako strašno. Nastavljamo da radimo, a važno je da brinemo o ekonomskom napretku naše zemlje i da gradimo dobre odnose sa svima – zaključio je predsednik Vučić.

Autor: D.S.