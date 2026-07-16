Moja kičma se ne savija pred strancima: Jasan odgovor predsednika Vučića svetskim moćnicima: Ne spuštam glavu ni pred kim, iza mene je Srbija! (FOTO)

Predsednik Aleksandar Vučić istakao je na Instagramu da se ne savija pred strancima nakon što je jedini odbio da potpiše deklaraciju na samitu u Kijevu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu i najnovijom porukom još jednom pokazao da će, dok se on pita, Srbija biti suverena i slobodna zemlja koja se ni pred kim neće savijati niti povlačiti pod spoljnim pritiscima.

- Ne spuštam glavu ni pred kim, moja kičma se ne savija pred strancima, jer je iza mene Srbija, najsvetija moguća stvar - poručio je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.

https://www.instagram.com/p/Da2NwaQtFlp/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==



Ove reči imaju direktno utemeljenje u njegovim državničkim potezima, što se najbolje videlo na Samitu Jugoistočna Evropa - Ukrajina održanom u Kijevu. Naime, Srbija je bila jedina zemlja čiji predsednik nije potpisao zajedničku deklaraciju kojom se, pored ostalog, pozivalo na dodatno jačanje sankcija protiv Rusije.

- Ja sam jedini koji nije stavio potpis na tu deklaraciju. Pogledajte tekst ili će vam to tek sada doći, tekst te deklaracije. Proslediće vam verovatno i biće vam jasnije, a ne moram više ništa da objašnjavam - kazao je Vučić nakon Samita odgovarajući na pitanje novinara da li je potpisao deklaraciju jasno potvrđujući da su mu interesi Srbije uvek na prvom mestu.

Autor: D.B.