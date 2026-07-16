U finalu će igrati dve države koje nisu priznale Kosovo! Poslastica za srpske ljubitelje fudbala, Knežević otkrio za koga će navijati u nedelju (FOTO)

Lider DNP-a poručio je da je za njega pobeda već to što se u finalu Svetskog prvenstva sastaju dve zemlje koje nisu priznale Kosovo.

Predsednik opozozicione Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević oglasio se na društvenim mrežama pred finale Svetskog prvenstva u fudbalu i nije krio zadovoljstvo zbog reprezentacija koje će se suočiti u finalu 19. jula.

- U finalu će igrati dve države koje nisu priznale Kosovo. To je već pobeda, ali zbog Maradone, Borhesa, Kortasara, Kaniđe, Batistute, Buručage navijam za Argentinu - poručio je Knežević u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.

https://www.instagram.com/reel/Da1DH6gsHK_/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==



Podsećamo, u velikom finalu Svetskog prvenstva u fudbalu 2026. godine, koje je na programu u nedelju, 19. jula od 21 čas po srednjoevropskom vremenu na MetLife stadionu u Nju Džersiju, sastaće se reprezentacije Španije i Argentine. Do same završnice, Španija je u prvom polufinalu bila bolja od Francuske rezultatom 2:0, dok je Argentina u drugom polufinalnom duelu savladala Englesku sa 2:1. Za srpski narod ovo je možda i najlepši scenario, budući da nijedna od dve države koje se takmiče u finalu nije priznala jednostrano proglašenje nezavisnosti lažne države Kosovo.

Autor: D.B.