Štimac prozvao Đilasa za 0,9 odsto: Blokaderi u rasulu - Na površinu isplivale dve afere i otkrile sve o njima

Blokaderi se nalaze u totalnom rasulu - posle rata koji je među njima buknuo zbog Regulatornog tela za elektronske medije (REM), eksplodirao je novi sukob i zbog novoobjavljenog istraživanja CRTE u koji su se uključili i propali košarkaš Vladimir Štimac i tajkun Dragan Đilas, predsednik Stranke slobode i pravde (SSP).

Blokader sa dna kace Štimac je, naime, prozvao Đilasa jer, prema istraživanju CRTE, tajkunov SSP trenutno uživa podršku svega 0,9 odsto građana Srbije. Iako je po sredi, važno je istaći, potpuno besmisleno istraživanje koje nema veze sa pravim stanjem stvari, već služi interesima određenih blokaderskih frakcija, jasno je da zgubidani međusobno ne mogu da se podnesu i da svaku situaciju maksimalno koriste da se napadaju i raskrinkavaju.

- Ipak je najjače što Dragan iz SSP-a ide okolo i gostuje i postavlja uslove već dve nedelje i neke zaključke daje, kad ono 0,9%, a botovi koji ga podržavaju, e oni idu truju okolo i napadaju narod i studente. Sad će zbog ovog tvita da me napadnu Ksendža i co (prim. aut. kompanija/ekipa). Studenti pobeđuju! - napisao je Štimac na društvenoj mreži Iks, najavljujući da je već spreman na napade koji će uslediti iz Đilasovih redova.