'Kokoško netalentovana, ti si spinovana fekalija!' Do juče joj se klanjali, a sada je živu proždiru - Pogledajte kako linčuju Bojanu Maljević (FOTO)

Nakon vesti da se poznata glumica Bojana Maljević povukla sa najavljene studentske liste i u pismu objasnila svoje razloge, u redovima blokadera i lažne elite nastala je opšta histerija.

Krenula je najprizemnija moguća kampanja pljuvanja, vređanja i najstrašnijeg linča protiv sopstvene saborkinje.

Dojučerašnji saborci krenuli su u brutalan, sadistički napad na Maljevićku, nazivajući je najpogrdnijim imenima i iznoseći jezive optužbe na njen račun.

Na društvenim mrežama se bukvalno nižu najbrutalnije uvrede koje zdrav razum jedva može i da pojmi. Blokaderi su pokazali svoje pravo, krvoločno lice, čim im neko okrene leđa, odmah ga proglašavaju za najgoreg neprijatelja i javno linčuju.

Da među uličarima nema ni trunke morala, dokazuju komentari u kojima se glumica brutalno razapinje. Blokaderi je časte najodvratnijim uvredama:



"Nisi ni bila na listi, kokoško netalentovana, fekalijo..." - vrište blokaderi na mreži Iks, besni jer je Maljevićka svojim povlačenjem potpuno ogolila njihovu lažnu studentsku listu.

Uz najstrašnije uvrede, odmah su krenuli i sa teorijama zavere i optužbama da "radi za vlast". Besni uličari tvrde da je glumica zapravo bila "spavač" koji je sada aktiviran da namerno napadne i "se*enda po studentima" blokaderima.

U paničnom pokušaju da je potpuno diskredituju i unište, blokaderi su izvadili najteže oružje i počeli da iznose jezive tvrdnje iz privatnog života Bojane Maljević.

Tako se u objavama koje su zapalile društvene mreže deli skandalozna tvrdnja da je glumica navodno "ucenjena za narkotike" i da je to razlog njenog okretanja protiv blokadera.

Da stvar bude još gora, besni blokaderi je optužuju i za navodno "gaženje žene na pešačkom prelazu za koje nikada nije odgovarala", tvrdeći da je ta nesrećna žena na kraju podlegla povredama.

Iskopali su i priče o navodnom poklonjenom zemljištu na Kopaoniku, optužujući je da je "od rođenja na budžetu".

Mnogi u komentarima ističu da je cela priča o njenom "povlačenju" zapravo obična laž i jeftin pokušaj skretanja pažnje, jer je navodno niko na toj listi nije ni hteo.

"Univerzitet u Nišu je uložio veto, nije ona odustala" - navodi se u jednom od komentara besnih tviteraša.

U drugom komentaru se detaljno objašnjava navodni fijasko njene kandidature:

"Ako ja ovo dobro razumem, ona nije ni bila na listi, tako da nije ni mogla da se povuče. Valjda je bila od nekog predložena, a onda su dva Univerziteta stavila veto i to je to. U svakom slučaju, ništa vredno pažnje, ali zgodno za malo nakaradnog publiciteta" - piše razočarani blokader.

Na objavu Maljevićke da se javno povlači, usledilo je i brutalno ismevanje od strane njenih sopstvenih političkih istomišljenika.

"Koristim ovu priliku da se javno povučem iz prvog tima Argentine pred večerašnji meč. Razloge ću saopštiti naknadno" - glasi jedan od najšerovanijih sarkastičnih komentara.



"Jel istina ovo za Bojanu Maljević? Vidim vest na Blicu a nigde to pismo? Nešto ne verujem, nije mogla da odustane ako nije ni prošla kandidaturu, niški studenti su odmah stavili veto na njenu kandidaturu pa bi bilo besmisleno da iznosi neistine. Verujem da je spin" - piše drugi korisnik mreže Iks.

Očigledno je da niko u opoziciji ne veruje njenim suzama, a rat koji se rasplamsao preti da potpuno uništi ionako poljuljanu "studentsku" koaliciju.

Ovaj nezapamćeni napad, pljuvanje i iznošenje najprljavijeg veša samo su još jedan neoborivi dokaz da u taboru blokadera vlada čisto divljaštvo.

Dok građanima Srbije lažno obećavaju "pristojnost" i "borbu protiv nasilja", u praksi pokazuju da su spremni da svoju dojučerašnju drugaricu proglase za "fekaliju" i "štakora" i provuku je kroz najgori linč.