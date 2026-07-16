Dokaz da je Srebrenica podmetnuta; Vojnik Armije BiH progovorio: Tražio sam da ne lažemo (VIDEO)

Bivši vojnik Armije BiH Ibran Mustafić rekao je da je znao da će Srebrenica i genocid biti kompromitovani i da ja zato tražio da se insistira na istini, prenose mediji.

"Srebrenica i genocid će biti kompromitovani. Ja sam zbog toga tražio da ne lažemo i da se držimo istine", rekao je Mustafić.



Ibran Mustafić je bošnjački i bosanskohercegovački političar i bivši pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine. Autor je knjige "Planirani haos 1990—1996" koja opisuje ratne zločine koje je počinio komandant ARBiH Naser Orić u Srebrenici tokom rata u Bosni i Hercegovini