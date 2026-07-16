'NETALENTOVANA, UCENJENA, FEKALIJE' BLOKADERSKE SALVE UVREDA BOJANI MALJEVIĆ! Glumica se povukla sa studentske liste, krenula hajka

Nove informacije o studentskoj listi otkrivaju sve dublje podele unutar pokreta. Posle javnog povlačenja Bojane Maljević usledile su tvrdnje da nikada nije ni bila kandidat, što je dodatno otvorilo pitanja o vetima, odlučivanju i načinu formiranja liste.

Studentski pokret koji je mesecima insistirao na transparentnosti, moralnoj odgovornosti i drugačijem načinu bavljenja politikom danas se suočava sa sve ozbiljnijim pitanjima upravo o sopstvenom funkcionisanju. Umesto slike jedinstva, iz dana u dan isplivavaju nove informacije o vetima, internim obračunima, uklanjanju kandidata, povlačenjima i javnim sukobima koji dovode u pitanje način na koji je formirana takozvana studentska lista.

Prema navodima izvora upoznatog sa radom blokaderske GRG (Galaksijske radne grupe) Univerziteta u Kragujevcu, lista kandidata menja se gotovo na svakom sastanku. Ljudi koji su od početka podržavali studentski pokret uklanjaju se sa spiska, pojedini kandidati sami odustaju, dok se nova imena ubacuju nakon procesa takozvanog "vetiranja", odnosno procene ko jeste, a ko nije podoban da predstavlja pokret.

Na poslednjem sastanku u Kragujevcu, prema istom izvoru, doneta je odluka da se sa liste ukloni dr Predrag Mimović uz obrazloženje da je plagirao doktorsku disertaciju i time narušio akademsku čestitost.

Kako se tvrdi, procenjeno je i da Ivan Jovanović i Dejan Lukić više ne mogu ostati među kandidatima jer su svojim delovanjem, prema oceni učesnika sastanka, narušili interese pokreta i radili suprotno njegovim proklamovanim ciljevima.

Na istom sastanku, prema navodima izvora, konstatovano je i da je novinarka televizije N1 Žaklina Tatalović uklonjena sa liste zbog afere u vezi sa navodima o izmišljenom dedi Hajdinu. Navodi se i da je Miloš Ivanović odustao od kandidature, dok je Jelena Antić uklonjena zbog spornih detalja iz svoje biografije i zamerki koje su, kako se tvrdi, izneli upravo oni koji su je prvobitno predložili.

Dok jedni nestaju sa liste, drugi napreduju, a nezadovoljstvo među učesnicima procesa kandidovanja, prema istim saznanjima, dostiže tačku ključanja.

Bojana Maljević otvorila novo pitanje

Da problemi više nisu ograničeni na interne sastanke pokazala je i glumica i producentkinja Bojana Maljević, koja je javno saopštila da se povlači sa studentske liste.

U obrazloženju nije govorila samo o svojoj odluci, već i o načinu na koji funkcioniše ceo sistem odlučivanja unutar pokreta.

- Ako sam vas više od godinu i po dana podržavala bez rezerve, onda danas osećam obavezu da kažem ono što mislim. Razočarana sam svime što "vrišti" iz vaših dokumenata, a može se objasniti u jednoj rečenici: "Ne verujemo institucijama, pa ćemo problem rešiti tako što ćemo verovati da će svi studenti zauvek ostati moralno besprekorni, a vi (naši kandidati) ste pod stalnom prismotrom, jer ste sigurno isti dok se ne dokaže suprotno" - poručila je Maljević.

Ona je govorila i o vetu koji je deo blokadera stavio na njenu kandidaturu, ukazujući upravo na mehanizam unutrašnjeg odlučivanja koji je poslednjih dana postao jedna od glavnih tema.

"Nije ni bila na listi"

Međutim, umesto odgovora na primedbe koje je iznela, usledile su tvrdnje koje su dodatno produbile konfuziju oko cele priče.

Na društvenim mrežama pojavili su se komentari u kojima pojedini učesnici i pristalice studentskog pokreta tvrde da Bojana Maljević uopšte nije ni bila na studentskoj listi.

- Da li je istina da su niški studenti još ranije stavili veto na predlog da ova glumica bude na Studentskoj listi? Ako je istina, onda ona nikada nije ni bila na listi pa ne može ni da se povuče sa liste - navodi se u jednoj od objava.

Slični komentari usledili su i potom.

- Ako ja ovo dobro razumem, ona nije ni bila na listi, tako da nije ni mogla da se povuče. Valjda je bila od nekog predložena, a onda su dva univerziteta stavila veto i to je to - piše u jednoj objavi.

Drugi tvrde da je njena kandidatura zaustavljena mnogo ranije.

- Maljevićka nikad nije ni bila na studentskoj listi, samo je to nedavno saznala, pa se naljutila - navodi se u jednom od komentara.

Istovremeno, pojavile su se i uvredljive poruke na njen račun, u kojima pojedini korisnici društvenih mreža ocenjuju da "svi takvi sada u svom jadu izlaze i bljuju žuč na studente", dok su drugi njenu odluku ispratili ironičnim komentarima.

Kontradikcije koje otvaraju nova pitanja

Cela situacija otvorila je niz pitanja na koja javnost za sada nema odgovore.

Ako Bojana Maljević nikada nije bila kandidat, kako tvrde pojedini učesnici procesa, zbog čega je sama govorila o vetu na svoju kandidaturu i javno saopštila da se povlači sa liste? Ako je, pak, bila deo procesa kandidovanja, zbog čega se sada u javnosti plasira potpuno drugačija verzija događaja?

Upravo ove kontradikcije dodatno pojačavaju utisak da se proces formiranja studentske liste odvijao iza zatvorenih vrata, uz pravila koja nisu bila dovoljno jasna ni samim kandidatima.

Pokret koji je mesecima insistirao na transparentnosti i odgovornosti danas se suočava sa sve većim brojem javnih neslaganja, međusobnih optužbi i različitih verzija istih događaja. Umesto slike jedinstva koju su njegovi predstavnici nastojali da predstave javnosti, u prvi plan sve više izlaze unutrašnji sukobi i otvorena pitanja o tome ko zapravo donosi odluke, po kojim kriterijumima i uz kakvu kontrolu.

Autor: A.A.