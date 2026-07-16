AKTUELNO

Politika

Guvernerka Tabaković u Skupštini Srbije: NBS iz dobiti u 2025. prenosi u republički budžet 33,7 milijardi dinara

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović ||

Guverner Narodne banke Srbije (NBS) Jorgovanka Tabaković rekla je danas u Skupštini Srbije da će NBS iz dobiti iz operativnog poslovanja u 2025. godini, u iznosu od 46,1 milijarde dinara, u republički budžet uplatiti 33,7 milijardi dinara, odnosno 70 odsto.

Ona je da sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava rekla da će ostali iznos dobiti biti raspoređen tako da će 10 odsto biti preneto u osnovni kapital, a 20 odsto u posebne rezerve centralne banke.

Odbor je prihvatio više izveštaja o poslovanju i rezultatima rada NBS i monetarnoj politici.

Tabaković je istakla da je NBS monetarnu politiku vodila oprezno i dosledno, uskađeno sa ekonomskim merama Vlade Srbije, a rezultat toga je prosečna inflacija od 3,8 odsto u 2025. godini, pri čemu je međugodišnja inflacija od septembra bila ispod centralne vrednosti cilja od tri odsto.

Dodala je da je međugodišnja inflacija u Srbiji u junu ove godine smanjena na 2,7 procenata i da se vratila na nivo pre energetske krize.

Uspesi NBS su, kako je rekla Tabaković i to što je sačuvana stabilnost dinara, povećane devizne rezerve i rezerve zlata, a problematični krediti su na istorijskom minimumu.

- Zlato i devizne rezerve nisu stvar prestiža već sigurnost zemlje i prostor da u teškom trenutku odlučujemo sami, u skladu sa svojim interesima. Njihova svrha je da zemlji obezbede likvidnost, poverenje i pravovremenost delovanja onda kada su međunarodna tržišta nestabilna - rekla je Tabaković.

Autor: S.M.

#Budžet

#Jorgovanka Tabaković

#NBS

#Skupština Srbije

#dobit

POVEZANE VESTI

Društvo

Guvernerka NBS-a sastala se s guvernerom Centralne banke Švajcarske

Društvo

Tabaković: Svaki potencijal treba pretvoriti u realnumogućnost

Politika

INFLACIJA USPORAVA IDEMO KA ZACRTANOM CILJU: Guverner Tabaković najavila rast zarada u skladu sa rastom produktivnosti

Politika

Tabaković: Srbija na istorijskom minimumu kada je reč o učešću problematičnih kredita (VIDEO)

Društvo

Tabaković: Nema razloga za brigu: Problematični krediti u Srbiji na istorijskom minimumu!

Društvo

SRPSKO ZLATO NA SIGURNOM: Guvernerka Tabaković otkrila gde čuvamo rezerve – evo zašto 3 TONE i dalje stoje u Švajcarskoj!