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Ministarka Đedović Handanović: Projekat Đerdap 3 ima potencijal da postane najveća baterija Evrope

Izvor: Informer, Foto: Nenad Kostić ||

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da je današnjim potpisivanjem Memoranduma o razumevanju sa premijerom Rumunije Ilieom Boložanom napravljen važan korak ka realizaciji projekta gradnje RHE Đerdap 3, najvećeg energetskog projekta koji Srbija razvija.

Prema rečima ministarke, ovaj projekat ima potencijal da postane najveća baterija u Evropi.

- Naši narodi već više od šest decenija grade partnerstvo na Dunavu, a danas tu saradnju podižemo na novi nivo - rekla je ministarka u Bukureštu.

Istakla je da će razmena informacija i zajednički rad sa rumunskim partnerima omogućiti da taj strateški projekat napreduje efikasno i u skladu sa najvišim standardima.

- Paralelno nastavljamo da jačamo energetsku povezanost Srbije i Rumunije kroz gasnu interkonekciju, unapređenje elektroenergetske mreže i razvoj novih zajedničkih infrastrukturnih projekata. Ostajemo na putu ka nasim ciljevima, a to su sigurnije snabdevanje, veća energetska bezbednost i snažna regionalna saradnja, na korist građana i privrede obe zemlje - objavila je Đedović Handanović na Instagramu.

Autor: S.M.

#Dubravka Đedović Handanović

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