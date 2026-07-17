Aleksandar Jerković: CRTA ne može istovremeno da bude izborni sudija i navijač studentske liste

Programski direktor Odbora za kontrolu i opservaciju (OKO) Aleksandar Jerković, objavio je novi autorski tekst koji prenosimo u celosti.

Pričaju vam o procentima, ali vam gotovo niko ne govori da je rejting samo trenutna fotografija raspoloženja birača — i da je, samim tim, veoma promenljiv.

Da rejting nije promenljiv, političke kampanje ne bi ni postojale. Ne bi bilo potrebe da se građanima predstavljaju programi, kandidati i rezultati, niti da se bilo ko bori za njihovo poverenje.

Mnogo važniji odgovor koji pruža ozbiljno istraživanje jeste: ko je drugi izbor birača?

Za koga bi građanin glasao ukoliko njegova prva opcija ne učestvuje na izborima ili ga razočara? Šta jedna politička organizacija mora da uradi da bi postala njegov prvi izbor? Kako da zadrži birače kojima je već prvi izbor?

Tu se zapravo vidi pravac kretanja biračkog tela.

Vi sa jedne strane imate nekoliko uopštenih parola, nepoznate kandidate i listu čiji sastav, program i odgovornost još niko ne zna.

Sa druge strane imate svakodnevne konkretne poteze, političke odluke i rezultate koje građani mogu da procenjuju.

Šta mislite — u kom pravcu će se biračko telo kretati kada izborna kampanja zaista počne i kada se umesto zamišljenih opcija pred građanima nađu stvarni ljudi, konkretni programi i merljivi rezultati?

Posebno je problematično što se meri podrška listi čiji konačni sastav još nije poznat javnosti i koja nije prošla stvarnu izbornu kampanju. Građani ne znaju potpuno ko bi bili kandidati, ko bi bio nosilac liste, kako bi izgledala njena unutrašnja organizacija niti ko bi posle izbora preuzeo odgovornost za vođenje države.

OKO ne spori pravo CRTI da istražuje i iznosi stavove.Ali ko se predstavlja kao nepristrasan posmatrač mora da prihvati proveru i kritiku.

Javnost ima pravo na jasne odgovore: kako su pitanja postavljena, kako je uzorak biran, koliko je odbilo da učestvuje i kako su obrađeni podaci.

Posebno je važno razlikovati procente u ukupnom uzorku od onih među opredeljenima — jer izbacivanjem neopredeljenih procenti veštački rastu.

Tvrdnja da bi izbori već bili održani da anketa nije tačna — nije dokaz, već politička spekulacija.

Zato OKO poziva CRTU da objavi kompletnu metodologiju i podatke.

I javno je pozivamo na otvorenu stručnu raspravu o metodologiji — pred kamerama. PricatI o transptentnosti drugih a istovremeno bezite od istine o sopstvenoj izgovorenoj reci nije baš vrh demokratskih tekovina.

Građani imaju pravo da znaju gde prestaje istraživanje, a gde počinje politicki uticaj.

CRTA ima pravo da istražuje. Ima pravo i da podržava političke opcije.

Ali ne može istovremeno da bude i nepristrasan posmatrač.

Izborni posmatrač ne sme da bira pobednika pre građana.

Pobednika određuju isključivo birači — na izborima!