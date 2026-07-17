Skandal: Blokaderski analitičar otkrio kako u dve tačke naterati Srbe da priznaju da su genocidaši, pa priznao - 'Plaćeni su za to'

Blokaderski analitičar Filip Balunović otkrio je kako u dve tačke naterati Srbe da priznaju da su počinili navodni genocid u Srebrenici, da bi potom izneo i priznanje koje sve objašnjava. Naime, Balunović je istakao da je neophodno da se "učenje o genocidu u Srebrenici institucionalizuje", a potom da se narodu podmuklo "u svest, malo po malo, ubacuje da su genocidaši".

- Svi su znali da je 11. jul taj datum, bez obzira na to šta ko mislio o njemu, i šta ko mislio o genocidu u Srebrenici. Svake godine u ovo vreme to pitanje: "Hoćemo li prestati ili nećemo prestati?!". Dokle god se neke stvari ne priznaju na institucionalnom nivou, dokle god to ne uđe u udžbenike, dokle god ne počnemo da radimo... - poručio je Balunović, otvoreno priznavši da je blokaderski cilj da se naša deca u školama i kroz udžbenike uče da su Srbi počinili genocid u Srebrenici.

Na konstataciju i pitanje voditeljke da "ova vlast sigurno neće da inicira taj pomak, ali da li on misli da će to moći neka naredna u Srbiji?", Balunović je sve otkrio.

- Pa kažem, teško da će moći bez neke žrtve - političke. Moraćeš nekako da igraš... Ovo što smo pričali o tome da se strateški igra u politici i tako... Mislim, može strateški da se igra i na drugačiji način. Ja mislim... okej... prećutiš jednom, prećutiš drugi put, treći put kažeš malo uvijeno, kažeš ovako, kažeš onako, u politici se ne rade sve stvari javno! Malo gradiš to javno mnjenje, malo ga pripremaš, ne izađeš odmah i kažeš... odmah pobijaš sve te aksiome koji su uspostavljeni u društvu - od toga da Srebrenica nije genocid, do nekih drugih stvari. Nego ideš polalo, korak po korak... E, sad, to nije lako napraviti jer ti imaš jedan mandat i tako dalje. Dok ti neke stvari proguraš, onda... Neke stvari moraš da gledaš gde radiš... gde možeš da probušiš, kako možeš da probušiš, šta ja imam da im pričam, oni su plaćeni za to - priznao je Balunović.