Pa ovo je šou! 5-6 blokadera pravi haos po Novom Sadu: Građani besni (VIDEO)

Kod zgrade Banovine u Novom Sadu danas se okupila manja grupa učesnika protesta, koja je blokirala deo raskrsnice i na kratko usporila odvijanje saobraćaja.
Prema snimcima sa lica mesta, na lokaciji se nalazilo svega nekoliko osoba, dok su vozači morali da prilagode kretanje i koriste alternativne pravce.
Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavili brojni komentari građana, od kojih su pojedini izrazili nezadovoljstvo zbog novih zastoja u saobraćaju, navodeći da mali broj okupljenih izaziva gužve i otežava svakodnevno funkcionisanje grada.
11.52 Novi Sad kod Banovine pic.twitter.com/aK9knIxB28— zarko bogosavljevic (@zarkobns) 17. јул 2026.