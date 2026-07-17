Pa ovo je šou! 5-6 blokadera pravi haos po Novom Sadu: Građani besni (VIDEO)

Kod zgrade Banovine u Novom Sadu danas se okupila manja grupa učesnika protesta, koja je blokirala deo raskrsnice i na kratko usporila odvijanje saobraćaja.

Prema snimcima sa lica mesta, na lokaciji se nalazilo svega nekoliko osoba, dok su vozači morali da prilagode kretanje i koriste alternativne pravce.

Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavili brojni komentari građana, od kojih su pojedini izrazili nezadovoljstvo zbog novih zastoja u saobraćaju, navodeći da mali broj okupljenih izaziva gužve i otežava svakodnevno funkcionisanje grada.