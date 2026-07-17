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Vučević čestitao Dačiću 36 godina od osnivanja SPS-a: SNS i SPS nastavljaju zajedno da štite državne i nacionalne interese Srbije

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/milosvucevic_odbr ||

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević čestitao je danas predsedniku SPS Ivici Dačiću 36 godina od osnivanja Socijalističke partije Srbije.

“Verujem da će Socijalistička partija Srbije zajedno da Srpskom naprednom strankom nastaviti da štiti državne i nacionalne interese Srbije i svih njenih građana.

Zajedno smo preživeli teške trenutke, kada su hteli da nam razore državu, ali smo zajedno uspeli i da se izborimo da Srbija ostane slobodarska zemlja.

Čestitam rođendan svim dobrim i poštenim ljudima, srpskim domaćinima u SPS-u, i želim im da ostanu verni svojoj ljubavi prema Srbiji, a predsedniku SPS Ivici Dačiću želim dobro zdravlje i da još dugo nastavimo složno da radimo u interesu naše zemlje”, poručio je predsednik Vučević u čestitki.

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