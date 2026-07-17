Starović odgovorio Ponošu: Početak strateškog dijaloga sa SAD je trijumf srpske diplomatije, na radost celokupnog našeg naroda izuzev sablažnjenih blokadera

Ministar za Evropske integracije u Vladi Srbije, Nemanja Starović, reagovao je na društvenoj mreži Iks na izjavu blokadera Zdravka Ponoša.

- Početak strateškog dijaloga sa SAD je trijumf srpske diplomatije, na radost celokupnog našeg naroda. Izuzev sablažnjenih blokadera, za čiju politiku blaćenja i podrivanja Srbije današnji dan očigledno predstavlja "Crni petak" - naveo je Starović.

Почетак стратешког дијалога са САД је тријумф српске дипломатије, на радост целокупног нашег народа. Изузев саблажњених блокадера, за чију политику блаћења и подривања Србије данашњи дан очигледно представља "Црни петак". https://t.co/yJ6TL7XvII — Nemanja Starović (@nstarovic) 17. јул 2026.

Autor: S.M.