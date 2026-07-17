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Starović odgovorio Ponošu: Početak strateškog dijaloga sa SAD je trijumf srpske diplomatije, na radost celokupnog našeg naroda izuzev sablažnjenih blokadera

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Ministar za Evropske integracije u Vladi Srbije, Nemanja Starović, reagovao je na društvenoj mreži Iks na izjavu blokadera Zdravka Ponoša.

- Početak strateškog dijaloga sa SAD je trijumf srpske diplomatije, na radost celokupnog našeg naroda. Izuzev sablažnjenih blokadera, za čiju politiku blaćenja i podrivanja Srbije današnji dan očigledno predstavlja "Crni petak" - naveo je Starović.

Autor: S.M.

#Nemanja Starović

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