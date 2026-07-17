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Raspisana poternica za odbeglim Radićem, po hapšenju će ići u pritvor

Izvor: Pink.rs, Foto: Beta/MILOŠ MISKOV ||

Kako nezvanično saznajemo, Viši sud u Beogradu usvojio je predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pa je odredio pritvor jednom od prvih koji je plasirao neistine u vezi sa upotrebom "zvučnog topa" Aleksandaru Radiću i naredio raspisivanje poternice za njim!

Prethodno je Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo da je Radić 24. juna 2026. godine napustio teritoriju Srbije, zbog čega je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da mu odredi pritvor jer se nalazi u bekstvu u inostranstvu, kao i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Takođe je tražilo da naredi raspisivanje poternice za njim.

Autor: S.M.

#Aleksandar Radić

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