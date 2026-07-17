'Posle 18 meseci konačno je jasno da je iza svega stajala politika' Stefan Krkobabić za Pink o blokaderskoj listi: Ne mogu da kriju kandidate, građani moraju da znaju ko traži njihovo poverenje (VIDEO)

Stefan Krkobić, potpredsednik PUPS-a i šef Poslaničke grupe, gostovao je u jutarnjem programu TV Pink, gde je govorio o najavama formiranja nove političke liste, ocenivši da su se posle višemesečnih protesta političke namere njihovih organizatora u potpunosti razotkrile.

On se najpre osvrnuo na najave o formiranju nove političke liste, ocenivši da su se nakon višemesečnih protesta i priče o akademskim slobodama političke namere organizatora konačno ogolile.

- Konačno možemo da odahnemo posle 18 meseci priče o borbi za akademske slobode, univerzitet i fakultete. Sada smo došli do toga da se otvoreno govori da iza svega stoji politika i da je cilj formiranje njihove čuvene liste. Sada već znamo ko su prvi i drugi kandidat, a ostaje da vidimo ko će biti ostali. Za republičku listu potrebno je 250 kandidata, pa ćemo videti ko su ljudi koji će se na njoj naći - rekao je Krkobabić.

Govoreći o onome što građane Srbije, prema njegovim rečima, zaista zanima, Krkobić je istakao da imena kandidata nisu najvažnija.

- Mnogo je važnije šta će oni ponuditi građanima Republike Srbije. Koji je njihov plan i program? Ovo trenutno više liči na kasting za neku špansku seriju nego na ozbiljno predstavljanje političke opcije. Da vidimo ko će sedeti u prvom redu, ko u drugom, a ko u trećem. Od toga naš narod nema ništa. Građani žele da čuju šta ćete raditi za njih ukoliko uđete u Narodnu skupštinu - rekao je Krkobabić.

Krkobić je podsetio i na ranije stavove predstavnika studentskog pokreta o modelu demokratije.

- Neka me gospodin Barac ispravi ako grešim, ali oni su govorili da nam više nije potrebna predstavnička demokratija, već direktna demokratija. Zato mi nije jasno zašto se sada kandiduju. Na kraju se ipak ispostavilo da je sve bila politika - rekao je Krkobabić.

On smatra da u opozicionim redovima već dolazi do međusobnih sukoba.

- Mislim da sada upravo u njihovim opozicionim redovima dolazi do svojevrsnog otrežnjenja. Tamo više niko nikoga ne štedi, niti će štedeti. Ovo je tek početak i uvod u ono što nas očekuje - rekao je Krkobabić.

Govoreći o predstavljanju kandidata, Krkobić je rekao da izborni sistem obavezuje sve učesnike da javno predstave ljude koji će biti na listi.

- Ne mogu da sakriju ko će biti kandidati, jer je naš izborni sistem takav da prilikom predaje liste javnost mora da zna ko su svih 250 kandidata. Oni će morati da izađu pred građane i kažu ko će ih predstavljati i kome narod treba da ukaže poverenje - rekao je Krkobabić.

Ocenio je i da je aktuelna strategija predstavljanja kandidata pokušaj da se istovremeno vodi politička kampanja i izbegne odgovornost.

- Ovo što se sada dešava jeste klasična politička podmetačina. I gospodin Barac je bio u pravu kada je govorio o tom intervjuu. To je svojevrstan dvostruki intervju u kojem se, s jedne strane, šalju političke poruke, a s druge pokušava da se zaštiti trenutna pozicija. To nije korektno - rekao je Krkobabić.

Krkobić je istakao da politički akteri moraju otvoreno da predstavljaju svoje programe i prihvate javnu proveru.

- Mi smo ovde sa svojim imenom i prezimenom, predstavljamo političke partije i nudimo političke programe. Kod njih, međutim, vidimo potrebu da sačuvaju oreol tajanstvenosti, da sebe predstavljaju kao moralne sudije koje imaju pravo da presuđuju drugima i da na taj način prikupljaju političke poene - rekao je Krkobabić.

Govoreći o prirodi političke borbe, poručio je da svaki kandidat mora da bude spreman na preispitivanje svog rada.

- U politici se očekuje da zadajete političke udarce, ali i da umete da ih primite. Tek tada možete da kažete da ste pravi političar. To znači da javnost ima pravo da preispituje vaš rad. Kada se kandidujete za javnu funkciju, morate da budete spremni na kritiku. To nije lični napad, već sastavni deo političkog života - rekao je Krkobabić.

Autor: Iva Besarabić