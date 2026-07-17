Danas se navršava godišnjica jedne od najvećih tragedija u modernoj istoriji vazduhoplovstva. Na današnji dan, 17. jula 2014. godine, putnički avion na letu MH17 kompanije Malaysia Airlines, koji je leteo na visini od 10 kilometara na liniji Amsterdam – Kuala Lumpur, oboren je iznad Donjecke oblasti u istočnoj Ukrajini.

U ovom stravičnom napadu poginulo je svih 283 putnika i 15 članova posade — ukupno 298 nevinih ljudi iz čak 17 zemalja, među kojima je bilo najviše državljana Holandije.Višegodišnja detaljna istraga, koju je predvodio Zajednički istražni tim (JIT) na čelu sa Holandijom, nedvosmisleno je utvrdila sledeće ključne činjenice.Avion je oboren raketom ispaljenom iz protivvazdušnog sistema Buk, koji je pripadao 53. protivvazdušnoj raketnoj brigadi Oružanih snaga Ruske Federacije sa sedištem u Kursku.

Raketni sistem je prebačen iz Rusije na teritoriju pod kontrolom proruskih separatista u Ukrajini neposredno pre napada, a nakon lansiranja rakete hitno je vraćen preko granice u Rusiju.Nakon sudskog procesa održanog u Holandiji, Okružni sud u Hagu je u novembru 2022. godine doneo istorijsku presudu. Proglašena su krivim tri lidera proruskih snaga (dva ruska državljana, Igor Girkin i Sergej Dubinski, i jedan ukrajinski državljanin, Leonid Harčenko) za ubistvo 298 ljudi i namerno izazivanje pada aviona.

Osuđeni su na doživotne kazne zatvora u odsustvu.Evropska unija, Holandija, Malezija i druge pogođene nacije svake godine na ovaj dan odaju poštu žrtvama leta MH17, ponavljajući apele Ruskoj Federaciji da preuzme odgovornost za ovaj čin i u potpunosti sarađuje u sprovođenju pravde, što Moskva i dalje zvanično odbija.

U blizini aerodroma Shiphol u Amsterdamu podignut je i Nacionalni spomen-park MH17, gde je zasađeno 298 stabala drveća — po jedno za svaku žrtvu ovog bezumnog čina — kako bi njihova imena zauvek ostala upamćena.

Autor: S.M.