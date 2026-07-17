Opet im je Vučić kriv; Hrvati besni zbog kupovine 'Rafala': Srbija je bolje prošla

Hrvatski mediji prenose da jedan od njihovih sagovornika tvrdi kako predsednik Srbije Aleksandar Vučić kupovinu "rafala" koristi za jačanje regionalnog uticaja i unutrašnju političku promociju.

Govoreći o tvrdnjama hrvatskog predsednika Zorana Milanovića da je Srbija bolje prošla prilikom nabavke "rafala", sagovornik hrvatskih medija najpre se osvrnuo na same avione, ali i na prisustvo predsednika Aleksandra Vučića vojnoj paradi u Parizu.

On ocenjuje da sve ukazuje na to da je Srbija dobila najnoviju verziju aviona "Rafal", a da bi, ukoliko je uz to ugovoren i povoljniji paket podrške, posao mogao da bude povoljniji od onog koji je sklopila Hrvatska.

"Naravno, to je opet i deo srpske igre. Vučić zna da ne može biti rata u regiji dok postoje EU i NATO. Ali to je deo redefinisanja srpske spoljnopolitičke strategije u nadi da će se moći zadržati strateško balansiranje, tzv. hedging prema EU, Rusiji, Kini i SAD i da će pritom Srbija ostvariti središnju ulogu vodeće države u regiji zapadnog Balkana", kaže i dodaje da kupovina Rafala služi i za unutrašnju upotrebu u Srbiji gde se sada govori o velikoj srpskoj sili.

Autor: S.M.