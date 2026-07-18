SAD i Srbija: Strateški dijalog jača saradnju radi promocije mira, bezbednosti i napretka

Prvi strateški dijalog Sjedinjene Američke Države-Srbija koji su u petak u Vašingtonu predvodili američki državni sekretar Marko Rubio i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić, istakao je zajednički cilj jačanja partnerstva između dve zemlje i jačanja bilateralne saradnje radi promocije mira, bezbednosti i prosperiteta u trenutku kada se slavi 145 godina diplomatskih odnosa SAD i Srbije, navodi se u zajednjičkom saopštenju dve zemlje.

U saopštenju se ističe da su SAD i Srbija potpisale Memorandum o razumevanju o energetskoj infrastrukturi i regionalnoj energetskoj bezbednosti.

SAD su, kako se navodi, takođe pozdravile preliminarnu odluku Srbije da nastavi projekat hidroelektrane Đerdap III koji je prvi projekat identifikovan u okviru Međuvladinog sporazuma o energetici.

U saopštenju se ocenjuje da je ovaj projekat velika investicija u regionalnu energetsku infrastrukturu i korak ka energetski nezavisnijoj Srbiji.

Dodaje se da su dve zemlje pozdravile najavu garancije za kredit od 50 miliona dolara od Izvozno-uvozne banke Sjedinjenih Država za Telekom Srbija grupu za uvođenje 5G mreže u Srbiji koristeći pouzdane dobavljače, poboljšavajući bezbednost i pouzdanost komunikacionih sistema Srbije.

Kada je reč o saradnji u oblasti bezbednosti i odbrane, Sjedinjene Države i Srbija su ponovo potvrdile svoju zajedničku posvećenost održavanju regionalnog mira i bezbednosti i obavezale se da će povećati tempo vojnih angažmana.

Dve zemlje su pohvalile 20 godina bliske saradnje između Nacionalne garde Ohaja i Vojske Srbije u okviru Programa državnog partnerstva.

Srbija je zatražila kupovinu američke odbrambene opreme, što će poslužiti povećanju interoperabilnosti naših oružanih snaga i izgradnji jakih odnosa razvijenih tokom bilateralnih i multilateralnih vežbi i zajedničkih mirovnih misija.

Pored toga, Stejt department je objavio da je izdvojio 1,5 miliona dolara za kontinuiranu saradnju u oblasti civilnog razminiranja radi čišćenja mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava.

Sjedinjene Države su izrazile duboko saučešće povodom gubitka srpskog mirovnjaka koji je služio u Privremenim snagama UN u Libanu u junu.

U oblasti nauke i tehnologije, Sjedinjene Države su pozdravile odluku Srbije da potpiše Artemis sporazum, koji predstavlje skup principa za transparentno, bezbedno i odgovorno istraživanje i korišćenje svemira u civilne svrhe, što će omogućiti proširenje mirne saradnje u dubokom svemiru kroz razmenu znanja i naučnih podataka.

U saopštenju se navodi da su Sjedinjene Države i Srbija su potpisale i Memorandum o razumevanju o podeli troškova za Fulbrajtov program.

Kako se ističe, obaveza Srbije da godišnje doprinese sa 300.000 dolara za podršku proširenju ovog istorijskog programa razmene pružiće dodatne mogućnosti vrhunskim američkim i srpskim naučnicima i studentima da predaju i sprovode istraživanja u korist obe naše zemlje.

Sjedinjene Države su ponovile posvećenost, formalizovanu tokom posete podsekretarke za javnu diplomatiju Sare Rodžers u maju 2026. godine, da učestvuju na beogradskoj Ekspo 2027, istorijskom događaju i prvoj specijalizovanoj izložbi koja će se održati na Zapadnom Balkanu.

Sjedinjene Države su dodatno pozdravile spremnost Srbije da razmotri pridruživanje najboljim praksama za Vašingtonske principe o umetnosti konfiskovanoj od strane nacista.

Srbija je najavila nameru da produbi odnose i angažovanje sa Sjedinjenim Državama otvaranjem novih konzulata u Majamiju i San Francisku, kaže se u saopštenju.

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Autor: Pink.rs