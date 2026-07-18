Vučević: Srbija danas dovoljno jaka da politički stane iza naroda sa obe strane Drine

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je da je Srbija, kao matica, danas dovoljno jaka da ekonomski i politički stane iza srpskog naroda sa obe strane Drine, pokazujući da je srpski narod jedinstven u svojoj težnji za slobodom i opstankom.

Vučević je to rekao u intervjuu za Sputnjik i poručio da rešenje za dva najvažnija nacionalna pitanja, Republiku Srpsku i Kosovo i Metohiju, leži u doslednom poštovanju međunarodnog prava, istorijskom strpljenju i nepokolebljivoj odbrani srpskog naroda, gde god on živeo.

Kosovo i Metohija i Republika Srpska

Kada je reč o pitanju Kosova i Metohije, Vučević kao jedino referentno telo vidi Ustav Srbije, nazivajući ga svetinjom, za Rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti UN ističe da je jedina pravno obavezujuća realnost, dok je za Republiku Srpsku to Dejton.

"Nema i neće biti nikakvog priznanja takozvane nezavisnosti niti stolice u UN za Prištinu, bez obzira na to koliko Srbiju izlagali ucenama i hibridnim pritiscima. Što se tiče Republike Srpske, rešenje je striktno poštovanje Dejtonskog sporazuma i zaustavljanje pokušaja njegovog ukidanja", istakao je Vučević.

Prema njegovim rečima, svedoci smo beskrupuloznih pokušaja da se Banjaluci oduzmu imovina, nadležnosti i suverenitet, što je za Srbiju apsolutno neprihvatljivo. "Republika Srpska je legalni entitet, natopljen krvlju naših heroja i Srbija kao garant Dejtona neće mirno gledati bilo kakav pokušaj njenog ukidanja ili obesmisljavanja", naglasio je predsednik SNS-a.

Spoljna politika i partnerstva

Govoreći o spoljnoj politici Srbije, naveo je da će zemlja istrajati u svojoj politici partnerstva sa vodećim svetskim silama, poput Rusije i Kine.

"Srbija će istrajati, jer to nije stvar političkog taktiziranja, već našeg dubokog nacionalnog interesa i principa. Svedoci smo istorijskih promena i rađanja novog svetskog poretka u kojem nezavisne države imaju pravo da biraju svoj put", dodao je Vučević. Istakao je da prijateljstvo sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom ostaje čelično i da Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji.

Saradnja sa Pokretom socijalista i unutrašnje prilike

Na pitanje o saradnji sa Pokretom socijalista, Vučević je ocenio kao beskompromisnu, zajedničku borbu koja traje godinama. "Vreme je na najbolji način pokazalo da je odluka da postanemo koalicioni partneri sa Pokretom socijalista bila ispravna i istorijski opravdana", naveo je on, dodajući da veruje u nastavak zajedničke borbe u odbrani zemlje od svih pritisaka.

Kada je reč o polarizaciji u društvu, Vučević je ocenio da ona nije prirodna pojava, već veštački indukovana iz određenih centara moći. "Jedini način da se ta polarizacija prevaziđe jeste okupljanje oko srpske zastave, odnosno jačanje svesti o nacionalnom jedinstvu", zaključio je Vučević.



Autor: D.S.