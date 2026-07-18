VEČE ZAHVALNOSTI: Roditelji negovatelji dobili zasluženo priznanje, država uz njih do kraja

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski poručila je na svečanoj večeri „Veče zahvalnosti“, održanoj na platou kod spomenika „Pobednik“ na Kalemegdanu, da su roditelji negovatelji istinski pobednici, jer su svojom ljubavlju i požrtvovanjem pobedili životne izazove, a njihova višegodišnja borba dobila je zasluženo priznanje usvajanjem Zakona o roditeljima negovateljima i negovateljima.

Uoči svečanosti ministarka je, zajedno sa Njegovom Svetošću patrijarhom srpskim Porfirijem i roditeljima, članovima Radne grupe za izradu zakona, zasadila „Drvo zahvalnosti“ – lipu, kao trajni simbol zajedništva i podrške porodicama koje godinama nesebično brinu o svojim najmilijima.

„Više nikada nećete biti sami“

Obraćajući se okupljenim roditeljima i predstavnicima udruženja, ministarka je istakla da mesto na kome je održana svečanost simbolizuje snagu i pobedu, baš kao što novousvojeni zakon predstavlja pobedu humanosti, solidarnosti i odgovorne državne politike.

„Usvajanjem ovog zakona spojili smo dve reke – roditeljsku ljubav i podršku države. Više nikada nećete biti sami. Ne možemo da ispravimo nepravde iz prošlosti niti da vratimo izgubljene godine, ali možemo da poručimo da u vremenu koje je pred nama više nikada nećete biti nevidljivi za svoju državu. Danas vas vidimo, prepoznajemo, poštujemo i podržavamo“, poručila je ministarka Đurđević Stamenkovski.

Ona je naglasila da Zakon o roditeljima negovateljima nije samo pravni propis, već izraz dubokog poštovanja prema porodicama koje su godinama nosile najveći teret brige o svojim najmilijima. „U srži ovog zakona nalazi se roditeljska ljubav. Upravo ste vi bili naša inspiracija da prevaziđemo sve administrativne prepreke i stvorimo zakon koji će od 1. oktobra 2026. godine prvi put sistemski podržati roditelje negovatelje“, istakla je ministarka.

Zahvalnost patrijarhu i roditeljima

Ministarka je zahvalila članovima Radne grupe, svim institucijama i udruženjima koja su dala doprinos izradi zakona, kao i Njegovoj Svetosti patrijarhu srpskom Porfiriju na podršci i interesovanju koje je tokom čitavog procesa pokazivao za položaj roditelja negovatelja.

Posebnu zahvalnost uputila je roditeljima koji su verovali u svoju državu i istrajno se borili da njihov glas bude prepoznat. „Ovo je vaš zakon. Ovo je zakon svih majki, svih očeva, sve naše dece i svih naših porodica. Neka nas, bez obzira na sve razlike, uvek ujedinjuju ljubav, vera i borba. Hvala vam za sve što ste učinili i oprostite ako u nekim vremenima vaše potrebe nisu bile dovoljno prepoznate. Ta vremena ostavljamo iza nas. Idemo dalje – zajedno“, zaključila je ministarka.

Autor: D.S.