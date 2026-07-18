Kancelarija za KiM: Zločini nad Srbima i Romima u Orahovcu '98 ostaju najkrvaviji napad na Kosovu

Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je danas da će zločini koje su pripadnici takozvane „OVK“ počinili nad Srbima i Romima u orahovačkom kraju u julu 1998. godine u istoriji ostati zabeleženi kao jedan od najkrvavijih i najbrutalnijih napada na Kosovu i Metohiji.

Kako se navodi, u periodu između 17. i 22. jula 1998. godine, kidnapovano je i zarobljeno oko 100 Srba sa teritorije opštine Orahovac, od kojih je 46 pronađeno u masovnim grobnicama, među kojima je i 15 članova porodice Kostić iz Retimlja.

„Sunovrat humanosti“

„Užasi kroz koje su prošli članovi najstradalnije porodice sa Kosova i Metohije i ostali nevini srpski civili svedoče o sunovratu humanosti i beskrupuloznosti šovinističke i separatističke ideologije 'OVK'. Na spomen-ploči u Velikoj Hoči danas su uklesana imena 84 stradalnika sa teritorije opštine Orahovac, koji su život izgubili u periodu od 1998. do 2000. godine“, navodi se u saopštenju.

Ističe se da se do danas napad tzv. „OVK“ na Orahovac i okolna sela u leto 1998. godine među albanskim separatistima na Kosovu i Metohiji tretira kao deo „slavne ratničke epopeje“, a ne kao krvavi pir u kojem su ubijeni i mučeni nedužni civili, čija je jedina krivica bila to što su bili druge nacionalnosti ili veroispovesti.

Zahtev za pravdu

„Sećajući se ubijenih članova porodice Kostić i drugih žrtava zločinačkog napada na Orahovac, zahtevamo pravdu, jer mnogi od zločinaca i danas žive slobodno, a ideolozi albanskog separatizma na Kosovu i Metohiji nikada nisu napravili otklon od ovih zločina. Takođe, sećajući se žrtava iz Orahovca i okolnih sela osvetljavamo istinu na događaje koje mnogi danas žele da pokriju velom zaborava, a istina je da su zločini u ovom metohijskom kraju početak etničkog čišćenja srpskog naroda sa prostora Kosova i Metohije“, poručuju iz Kancelarije.

Dodaje se da je ideologija mržnje koja je proizvela zločine u orahovačkom kraju do danas živa i predstavlja zvaničnu ideologiju dela albanske političke klike na Kosovu i Metohiji. „U tom svetlu, pritisci kojima su Srbi na Kosovu i Metohiji izloženi godinama unazad prestaju da izgledaju kao niz izolovanih događaja, već postaju deo jednog mnogo većeg i strašnijeg mozaika mržnje i nasilja“, ističe se u saopštenju.



Autor: D.S.