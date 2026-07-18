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BRNABIĆ RASKRINKALA JOVANOVIĆA: Uzeli 600.000 evra od građana Srbije za nerad!

Izvor: Pink.rs, Foto: privatna arhiva ||

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije, Ana Brnabić, oštro je kritikovala lidera Novog DSS-a, Miloša Jovanovića, optužujući ga za političko licemerje, destabilizaciju države i uzimanje novca iz budžeta uprkos bojkotu rada parlamenta.

„Srbija mu je rezervna država“

Brnabićeva je u svojoj objavi na mreži Iks naglasila da Jovanović, kao vlasnik francuskog državljanstva, nema iskrenu nameru da doprinese stabilnosti Srbije. Ona tvrdi da lider Novog DSS-a odbijanjem dijaloga na koji je pozvao predsednik Aleksandar Vučić i najavom nepriznavanja rezultata izbora direktno radi protiv interesa građana.

„Šta njega briga za stabilnost i prosperitet Srbije? Ako zagusti, ako krenu građanski sukobi na koje direktno poziva, on će u Francusku. Njemu je Srbija rezervna država“, napisala je Brnabić.

„600.000 evra za nerad“

Najjača optužba koju je predsednica skupštine iznela tiče se finansijskih benefita koje Jovanović i njegova stranka ostvaruju iz državne kase, dok istovremeno bojkotuju skupštinski rad.

„Odnos Miloša Jovanovića prema građanima Srbije ogleda se i u tome što svaku platu narodnog poslanika uzima, iako rad Narodne skupštine bojkotuje. Od te Srbije, a ne Francuske, do sada su naplatili 600.000 evra za nerad! Da rade neće, ali plate hoće“, poručila je Brnabić.

Ona je ovim povodom napravila jasnu distinkciju između onih koji, kako kaže, „nemaju rezervnu državu“ i bore se za mir i stabilnost, i političkih aktera koji, prema njenim rečima, koriste budžetska sredstva za lični profit dok istovremeno pokušavaju da zemlju „gurnu u haos“.

Autor: D.S.

#Ana Brnabić

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