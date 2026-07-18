SRBIJU NEĆE ZAUSTAVITI ONI KOJI JE ŽELE NA KOLENIMA Ministarka Mesarović poručila iz Babušnice: Ne damo našu zemlju, ujedinjeni idemo snažno do pobede

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je tokom posete Opštini Babušnica da je Srbija spremna za izbore kada god oni budu, kao i da će samo ujedinjena pobediti.

Mesarović se zahvalila građanima iz Babušnice, Pirota, Bele Palanke, Dimitrovgrada, celog Pirotskog okruga koji su došli u velikom broju uprkos visokim temperaturama.

-Hvala vam na lepom dočeku, na veličanstvenom skupu. Hvala što ste došli u velikom broju uprkos visokoj temperaturi. Srbija neće stati, neće je zaustaviti oni koji je hoće na kolenima. Oni koji su vladali našom zemljom do 2012. godine i zbog kojih je Srbija i bila na kolenima, zbog kojih u republičkoj kasi nije bilo dovoljno sredstava da se isplate plate i penzije. Oni su bili na vlasti samo radi ličnog interesa i ponovo žele da se vrate na vlast i pune sopstvene džepove, da oduzmu državu od naroda, na nedemokratski način, ne izborima nego nasiljem i blokadom ulica. Ovako ujedinjeni, kao velika porodica, kao večinska Srbija koja sledi politiku jedinog lidera koji joj nudi mir i stabilnost, ali i veće plate i penzije, dalju izgradnju autoputeva, škola, bolnica, nećemo dozvoliti da Srbija stane, da je zaustave, borićemo se. Kada god da budu izbori idemo snažno do pobede. Ne damo da Srbija stane. Idemo uz našeg Aleksandra Vučića do pobede jer se borimo za budućnost naše dece. Nastavljamo razgovor sa građanima Babušnice, da oslušnemo njihove potrebe, da čujemo na koji način možemo dalje da razvijamo i ovaj deo Srbije - rekla je Mesarović.

Autor: D.S.