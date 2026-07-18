Skandal! Tajkunski mediji protiv Srbije - Pogledajte kako blokaderska Nova hvali Grčku, dok pljuje po sopstvenoj zemlji

Tajkunski portal Nova S, objavio je tekst u kom hvali lepotu Grčke, dok istovremeno vređa Srbiju.

Naime, blokaderski portal Nova objavio je tekst o izboru najlepših zemalja sveta za 2026. godinu, uz naslov: "Grčka je najlepša zemlja na svetu za 2026. a mapa jasno pokazuje koliko Srbija nije."

Još jedan skandal u nizu

Ubrzo nakon objavljivanja usledile su brojne reakcije na društvenim mrežama, gde su pojedini korisnici ocenili da je formulacija naslova uvredljiva i da Srbiju predstavlja u negativnom kontekstu.

Tajkunski mediji su prvi u tome da pljuju po sopstvenoj zemlji i narodu, a nikada prstom nisu mrdnuli za istu.

Autor: A.A.