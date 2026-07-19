VUČEVIĆ: Naša snaga je u jedinstvu – Srbija brani svoje interese i prijateljstva

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je u intervjuu za Sputnjik da je Srbija, kao matica, danas dovoljno jaka da ekonomski i politički stane iza srpskog naroda sa obe strane Drine, pokazujući da je srpski narod jedinstven u svojoj težnji za slobodom i opstankom.

Vučević je poručio da rešenje za dva najvažnija nacionalna pitanja, Republiku Srpsku i Kosovo i Metohiju, leži u doslednom poštovanju međunarodnog prava, istorijskom strpljenju i nepokolebljivoj odbrani srpskog naroda.

O Kosovu i Metohiji i Republici Srpskoj

Vučević ističe da je Ustav Srbije svetinja, dok Rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti UN vidi kao jedinu pravno obavezujuću realnost za Kosovo i Metohiju, a Dejtonski sporazum kao ključ za Republiku Srpsku.

Kosovo i Metohija: "Nema i neće biti nikakvog priznanja takozvane nezavisnosti niti stolice u UN za Prištinu, bez obzira na to koliko Srbiju izlagali ucenama i hibridnim pritiscima."

Republika Srpska: Rešenje vidi u striktnom poštovanju Dejtonskog sporazuma. Ocenio je kao apsolutno neprihvatljive pokušaje oduzimanja imovine, nadležnosti i suvereniteta Republici Srpskoj, naglašavajući da Srbija, kao garant Dejtona, neće mirno gledati pokušaje njenog obesmišljavanja.

Spoljna politika i partnerstva

Vučević je za Sputnjik naglasio da će Srbija istrajati u politici partnerstva sa vodećim svetskim silama, poput Rusije i Kine, ističući da je to pitanje dubokog nacionalnog interesa i principa.

Odnos prema Rusiji: "Uprkos svakodnevnim pritiscima Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji niti će okrenuti leđa svojim prijateljima."

Novi svetski poredak: Istakao je da živimo u vremenu istorijskih promena u kojem nezavisne države imaju pravo da biraju svoj put.

O unutrašnjoj politici i jedinstvu

Govoreći o saradnji sa Pokretom socijalista, predsednik SNS-a je ocenio kao beskompromisnu borbu i izrazio uverenje da će zajednički nastaviti odbranu zemlje od svih spoljnih i unutrašnjih pritisaka.

Osvrnuvši se na polarizaciju u društvu, Vučević je ocenio da je ona "veštački indukovana" iz određenih centara moći, nevladinih organizacija i pojedinih medija, sa ciljem slabljenja države.

Put ka jedinstvu: "Jedini način da se ta polarizacija prevaziđe jeste okupljanje oko srpske zastave, odnosno jačanje svesti o nacionalnom jedinstvu."



Autor: D.S.