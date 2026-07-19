BLOKADERSKI MEDIJ PROBIJA DNO: Nova S poručuje da je Srbija ružna zemlja

Portal Nova.rs objavio je tekst o izboru najlepših zemalja sveta za 2026. godinu, uz naslov: "Grčka je najlepša zemlja na svetu za 2026. a mapa jasno pokazuje koliko Srbija nije."

Ubrzo nakon objavljivanja usledile su brojne reakcije na društvenim mrežama, gde su pojedini korisnici ocenili da je formulacija naslova uvredljiva i da Srbiju predstavlja u negativnom kontekstu.

Kritičari smatraju da je moguće preneti rezultate međunarodnih rang-lista bez formulacija koje, kako navode, ostavljaju utisak nipodaštavanja sopstvene države.



Autor: D.S.