'MNOGO NOVCA JE ULOŽENO U NAŠE RUŠENJE' VUČIĆ U LAPOVU: Pred nama je veliki ispit, hvala što ste sačuvali našu zemlju, da zauvek završimo priču o RUŠENJU SRBIJE

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je danas u Lapovu, gde je razgovarao sa okupljenim građanima. Vučića je dočekao veliki broj građana, sa zastavama Srbije i SNS-a. Prisutni su i lekari zaposleni u Kliničkom centru Kragujevac.

Veliki broj ljudi okupio se mnogo ranije kako bi dočekao i pozdravio predsednika Vučića.

13:30 - Predsednik Vučić se obraća narodu

Pre nego što je predsednik Vučić počeo obraćanje salom se orilo ''Aco, Srbine'' i čuo se ''Marš na Drinu''.

Vučić se prvo zahvalio na predivnom dočeku i izvinio se što je prekinuo muziku.

- Nekoliko vesti za ljude iz Lapova, onda ću nešto malo o Šumadiji, što nije malo, verujem i nadam se, onda o Srbiji. Što se Lapova tiče, posle mnogo godina - počeo je Vučić, a onda se zaorilo ''Pobeda!''

Hvala, ljudi. Što se Lapova tiče, tu je predsednik, u roku od 15 dana potpisaćete ugovor za vodu o Lapovu, platiće država Srbija i to je ono što je za Lapovo najvažnije. Završićemo odeljke škole koje nismo i uradićemo projekat za kanalizaciju. Za Batočinu ide put od naših azerbejdžanskih prijatelja, do Dobrovodice. Otvorićemo i 6 km obilaznice oko Kragujevca, i to je veoma važno za Šumadijski okrug i čitavu Srbiju

Nije lako ulagati toliki novac, i ljudi su počeli da veruju da možemo to da uradimo tek kada smo krenuli da gradimo puteve, rekao je Vučić.

- Bez vas to ne bismo mogli. Zato sam vam zahvalan što ste bili tu kada je bilo najteže. Pre godinu i nešto dana, kada su neki mislili da mogu da sruše Srbiju, zahvalan sam vam što ste bili uz svoju zemlju, što ste čuvali svoju šljivu, što ste čuvali svoju Šumadiju i odbranili Srbiju - rekao je Vučić na šta se prolomio gromoglasan aplauz.

Kaže da bi nas blokaderi vratili u vreme kada nije bilo fabrika.

- Sve bi ponovo opljačkali kao ranije, i samo zahvaljujući vama sačuvali smo nezavisnost, stabilnost, i pravo na sopstvenu budućnost. Sledeće godine bićemo prva zemlja u Evropi po stopi rasta - istakao je Vučić.

Vučić je istakao da su nam nekada topili tenkove, a da se danas o snazi naše vojske govori svuda.

- Niko ne može da nam uzme pravo da volimo svoju vojsku. I danas imamo jaku vojsku, i sve to imamo zahvaljujući vama. Od 1. avgusta vi koji imate terapije imaćete mnogo jeftinije lekove. To je deo borbe za životni standard. Od 1. septembra kreću velike isplate za penzionere, za borce, i za one koji imaju socijalna primanja. Ali je pred nama veliki ispit. Mnogo novca je uloženo u naše rušenje. Napravili su političke organizacije od naših škola i fakulteta, od svega što ste vi gradili. A mi kažemo to su naše sestre, braća i deca, mi hoćemo da budemo ujedinjeni - naglasio je Vučić.

Ali pre toga da jednom zauvek završimo priču o rušenju Srbije, kazao je Vučić.

- Da pobedimo ubedljivije nego ikada! U svakom selu, u svakom gradu naše lepe Srbije, jer tada pobeđuje Srbije. Ne jedna grupa ljudi, već naša Srbija. Za ujedinjenu Srbiju, Srbiju pobede i Srbiju budućnosti. Da svi budemo zajedno i da budemo ujedinjeni. Živela Srbija, hvala na veličanstvenom dočeku - zaključio je Vučić.

13:00 - Predsednik Vučić u Lapovu

Vučića je narod dočekao uz aplauz i povike ''Aco, Srbine''.

- Vrućina velika, ja još obukao sako. Još me svi gledaju sada kao ludaka, šta je ovaj došao u sakou i košulji - rekao je Vučić kroz smeh u razgovoru sa građanima.

Vučić je obišao štandove starih zanata, a veliki broj ljudi je tražio da se fotografiše sa njim.

- Ova šljiva je podigla Srbiju, i danas nam drži dobar deo Srbije. Dobro je rodila, padaju grane. I kajsija je dobro rodila, što je čudno, ali ova šljiva je srpsko zlato - rekao je predsednik Vučić pregledajući domaće rakije.

Predsednik je prokomentarisao broj građana koji su ga danas dočekali.

- Dolaze ljudi i iz drugih opština, vole da se provesele... Ali ogromna je vrućina - rekao je Vučić.

Vučić kaže da se dogode dani, dođu oluje kada se polome grane, ali se ne polome stablo i koren.

- Kao što je rekao ovaj domaćin, ne možete da uništite tu šljivu. E tako i možete da varate ljude neko vreme, ali ne možete stalno. Kada vidi čovek da si mu napao i stablo, onda srpski domaćin, Šumadinac, Srbin, počinje da se bori jače nego ikada. Postoji britanska vojna doktrina, o tome je i Putin jednom govorio, doktrina pacova u uglu. Kada sateraš ljude u ćošak, maltretiraš ih i blokiraš, ljudi to osete i hoće da brane svoju državu, svoje imanje, šljivu, svoju Srbiju. Samo pogledajte kako su se stvari promenila, na izborima ćete videti kako stvari stoje - kazao je Vučić.

Još jednom je ponovio da je dijalog najvažniji, i pored uvreda koje stižu od blokadera.

- Oni su našu zemlju već jednom uništavali, do toga da smo jedva podigli zemlju. I nemaju program, oni se ljute sada kada ih pitate za sankcije Rusiji. Mene možete da pitate šta hoćete, vi znate moju politiku jasno, uvek znate šta mi je politika. A oni ne smeju da kažu šta im je politika, zato što se stide svoje politike - naglasio je Vučić.

Vučić je rekao da je Ekspo za tačno 300 dana i dodao da do tada treba mnogo toga uraditi.

- Mnogo se radujem, uskoro moramo da obilazimo prugu od aerodroma do Ekspa... Sutra ću da idem da obilazim Ekspo, da vidim da li možemo da stignemo sve. Kreće uskoro unutrašnje opremanje stanova. 1.500 stanova, znate li šta je to, svaki mora da bude opremljen, za sve druge - kazao je Vučić.

Plašim se ali guramo, kao buldožer, kazao je on na pitanje da li će sve biti urađeno do roka.

Kaže da postoji velika borba za opstanak među blokaderima, i dodaje da ćemo tek videti čudesa.

- Videćete šta jedni o drugima stvarno misle. I svi će da govore istinu, bar kada govore o sebi - kazao je predsednik.

Vučić je, na pitanje o odluci da ide u kampanju kao običan građanin, rekao sledeće:

Nećete verovati kad budete videli. Biće vam čudno, verovatno i meni. Ali sam takvu odluku doneo. Ako mislite da će biti ovakvih skupova, ma jok. Ne mogu da otkrivam detalje, ali neće vam biti dosadno.

Kaže da će ljudi biti zadovoljni novčanim davanjima države, i odgovorio je na optužbe da je to iz "državne kase".

- Ja nisam bogataš, nemam račune bilo gde u svetu. Sve što imam je u Srbiji, ponosim se time. Da sam krao, nisam niti ću, i ponosan sam na tu činjenicu. Sećate li se šta su izmišljali, od vila u Berlinu... Gde je? Nema ni garsonjera, a ne vila - rekao je predsednik Vučić.

Interesovao se u razgovoru sa građanima šta im je najpotrebije, i dobio je jednoglasan odgovor - voda.

- Koštaće 3 miliona evra. Stiže i voda, ljudi uglavnom to traže, i kada svi to kažu, znači da jeste. Rešićemo to, brzo ćemo potpisati ugovor - kazao je Vučić.

Kaže da je škola u Lapovu jedna od najlepših u Srbiji, i da je potrebno još nekoliko odeljaka uraditi.

12:20 Vijore se zastave, narod oduševljen

Prizor iz Lapova prikazuju lepo raspoložene građane koji jedva čekaju da vide predsednika Vučića. Širom mesta vijore se zastave naše zemlje, kao i poruke "Srbija pobeđuje".

Autor: M.R.