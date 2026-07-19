Ujedinjena Srbija je nepobediva! Miloš Vučević u Jagodini: Dok drugi ruše, mi gradimo i pobeđujemo!

Lider SNS-a Miloš Vučević je danas u okviru velike posete pod sloganom "Srbija pobeđuje" posetio Jagodinu gde ga je dočekao veliki broj građana.

Jagodina je danas na nogama. Lider Srpske napredne stranke Miloš Vučević posetio je ovaj grad u okviru velike posete pod sloganom "Srbija pobeđuje", a doček koji su mu priredili građani Pomoravlja pamtiće se dugo. Ogroman broj ljudi okupio se kako bi pružio apsolutnu podršku politici koju vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić i pokazao celom svetu šta zaista znači "Ujedinjena Srbija".

Vučević je pred prepunim trgom poslao moćne poruke i naglasio da su predstojeći izbori od sudbonosnog značaja za budućnost države.



Obraćajući se okupljenom narodu koji ga je prekinuo gromoglasnim aplauzom, lider SNS-a je istakao da nema važnije stvari od odbrane otadžbine i njenog jedinstva.

- Izbori pred nama su veoma važni i izuzetno je bitno da svi ljudi razumeju njihov sudbonosni značaj. Srbija je iznad svih nas i mi moramo da je ujedinimo! - poručio je Vučević.

Vučević se bez dlake na jeziku osvrnuo i na one koji mesecima pokušavaju da lobkiraju i unište Srbiju, ogolivši njihove opasne namere do srži.

- Uništili su sve što su mogli! Pokušali su da naprave razdor u našim porodicama, da udalje decu iz škola... Hteli su da udari brat na brata. Ali nisu uspeli i neće uspeti, jer ćemo pobediti zajedno i ujedinjeni! Sačuvali smo Srbiju i to je ono što je najbitnije - jasan je bio predsednik SNS-a.

Za kraj svog istorijskog obraćanja u Jagodini, Vučević se duboko zahvalio ponosnom narodu Pomoravlja i poslao poruku koja je podigla celu Jagodinu na noge:

- Vidimo se u pobedama, idemo da ujedinimo Srbiju! Živela Jagodina, živela Srbija! - zagrmeo je Vučević, nakon čega je usledio višeminutni aplauz i ovacije okupljenih građana.

Autor: D.B.