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LIDER NAPREDNJAKA VUČEVIĆ NAJOŠTRIJE OSUDIO NAPAD NA SRPSKE POVRATNIKE KOD SANSKOG MOSTA: 3astrašivanje ne sme proći nekažnjeno, bezbednost je apsolutni prioritet

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike Miloš Vučević najoštrije je osudio, kako je rekao, mučki i kukavički napad na Miku Davidović i njenog supruga Željka Matića u Lušci Palanci kod Sanskog Mosta.

-Fizičko nasilje nad srpskim povratnicima, ljudima koji samo žele da mirno žive na svojim ognjištima, nedopustiv je čin koji zahteva hitnu i najoštriju reakciju nadležnih organa. Ovakvi incidenti ne smeju postati svakodnevica niti se sme preko njih prelaziti uz prećutkivanje. Bezbednost srpskih povratnika mora biti apsolutni prioritet. Pozivam policijske i pravosudne institucije da hitno pronađu i najoštrije sankcionišu pojedince odgovorne za ovaj bezočni napad. 3astrašivanje ne sme proći nekažnjeno- jasno je poručio Vučević.

Autor: D.B.

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