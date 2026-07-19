Ana Brnabić oplela po Đilasu: Vi ste birali svoje koalicione partnere: Nemojte da vređate ljude kad stave ogledalo ispred vas!

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije, Ana Brnabić, oglasila se na društvenoj mreži Iks, gde je odgovorila i na uvrede Dragana Đilasa koje joj je uputio povodom njene reakcije na objavu Gorana Ješića o nezavisnosti Vojvodine.

- I ovaj se pravi da nikad nije video okosnicu programa njegovog koalicionog partnera Gorana Ješića. Šta mi teško da ga podsetim... Čoveče, šta sam ja kriva zbog vaših koalicionih partnera? Vi ste ih birali. Biće sutra da sam ja predlagala rezoluciju o genocidu u Srebrebici, a ne Marinika Tepić.... Prigrlite vaše vrednosti, nemojte da vređate ljude kad stave ogledalo ispred vas - navela je Brnabićeva.

I ovaj se pravi da nikad nije video okosnicu programa njegovog koalicionog partnera Gorana Ješića. Šta mi teško da ga podsetim... Čoveče, ŝta sam ja kriva zbog vaših koalicionih partnera? Vi ste ih birali. Biće sutra da sam ja predlagala rezoluciju o genocidu u Srebrebici, a ne… https://t.co/gGWNDz2AOb pic.twitter.com/lZZZedeUjl — Ana Brnabic (@anabrnabic) 19. јул 2026.

Autor: D.B.