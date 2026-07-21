Skandal u Prištini: Odbijeni zahtevi za povratak na posao srpskih tužilaca, imena poslata na razrešenje!

Tužilački savet u Prištini odbio je na današnjoj sednici zahteve za povlačenje ostavki petoro tužilaca i 15 članova pomoćnog osoblja srpske nacionalnosti u Osnovnom tužilaštvu u Kosovskoj Mitrovici i njihova imena prosledio vršiocu dužnosti predsednice privremenih prištinskih institucija Albuljeni Hadžiju radi razrešenja.

Na istoj sednici Savet je poništio odluku o obustavi isplate plata srpskim tužiocima i članovima pomoćnog osoblja, prenosi Koha.

Za odbijanje zahteva za povlačenje ostavki glasalo je četiri člana Saveta, dok su protiv bila tri člana.

Srbi su u novembru 2022. napustili tužilaštvo tokom kolektivnog napuštanja prištinskih institucija na severu AP Kosovo i Metohija, kao i skupštinu u Prištini, prištinsku vladu, strukture četiri opštine na severu, pravosudne organe, policiju i administraciju.

Povod za kolektivne ostavke bila je odluka Prištine da suspenduje Nenada Đurića sa mesta direktora direkcije policije za region Sever, jer je odbio da izdaje opomene svojim sunarodnicima koji na vozilima imaju KM registarske oznake.



Autor: D.S.