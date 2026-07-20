Hitno se oglasio Pavlović! Milićevci ostavili Medijanu bez odbrane od požara: Ignorisali četiri poziva, građani prepušteni sami sebi (FOTO)

Dok lažna opozicija redovno koristi svaku priliku da pljuje vlast u Nišu i hvali se nekakvom "slobodnom teritorijom", na sopstvenom primeru svakodnevno dokazuje potpuno neznanje, nesposobnost i apsolutno odsustvo odgovornosti prema narodu! Najnoviji skandalozan primer stiže pravo sa sednice Štaba za vanredne situacije, gde je ogoljen šokantan nemar opozicione vlasti u Opštini Medijana.

Naime, na današnjem zasedanju Štaba usvojeni su ključni operativni planovi za zaštitu od požara na otvorenom prostoru i šumskih požara, kao i planovi za postupanje u slučaju problema sa vodosnabdevanjem tokom vrelih letnjih dana. Međutim, kod ovih vitalnih obaveza od kojih zavise životi i imovina Nišlija, jedino se opoziciona Medijana ponovo sramotno spotakla i zakazala.

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović ogolio je do srži ovaj skandal i poručio da opozicija na sopstvenom primeru pokazuje opšte neznanje u funkcionisanju grada i potpuno odsustvo odgovornosti prema građanima.

- Upravo oni koji često putem društvenih mreža govore o brizi za građane, ovih dana pokazali su upravo suprotno. Opština Medijana, uprkos tome što su joj upućena četiri dopisa elektronskom poštom i četiri zvanična poziva da imenuje poverenike za svoju teritoriju, nije dostavila nijedan odgovor niti predlog Gradskom štabu za vanredne situacije. To je sramota i neodgovornost! Nadam se da će u nekom narednom periodu shvatiti da je ovo ponašanje štetno i loše za naše sugrađane - istakao je Pavlović, precizirajući da su im dopisi slati još od juna meseca, ali da je iz Medijane stigao samo tajac.

Zbog ovog neverovatnog jaza i lenjosti opozicione vlasti, Medijana u ovom trenutku nema poverenika civilne zaštite, dok su sve ostale opštine svoje obaveze završile. Pavlović je podsetio da Grad Niš uprkos njihovim sabotažama nastavlja da gradi parkove, rekonstruiše ulice i uređuje kvartove na teritoriji Medijane.

- Građanima želim da poručim da nemaju razloga za brigu. Dok je Grad Niš tu uz njih, neće biti problema - podvukao je gradonačelnik.

- Neodgovornost Opštine Medijana na delu - kaže Pavlović, koji napominje da Grad Niš upravo na teritoriji ove opštine gradi nove parkove, rekonstruiše ulice, održava javne površine i zelenilo, a radi se i na uređenju kvartova koji godinama nisu bili uređivani.

Gradonačelnik Niša ističe da se odgovornost prema sugrađanima vidi kroz konkretne projekte i rezultate.

- Građanima želim da poručim da nemaju razloga za brigu. Dok je Grad Niš tu uz njih, neće biti problema - poručio je Pavlović.

Poverenici će dobiti jasna uputstva i listu zadataka koje će sprovoditi sa meštanima svojih naselja.

Dok se opozicija krije od odgovornosti, nadležne službe kreću u oštru borbu protiv požara na otvorenom. Srđan Mitrović, načelnik Uprave za vanredne situacije, istakao je da su ostale opštine već dobile poverenike koji kreću na obuku kako bi odmah reagovali na terenu i pomogli u koordinaciji tokom vrelih letnjih dana.

Takođe, poslat je jasan nalog Komunalnoj miliciji i inspekcijama da krenu u rigorozne obilaske terena kako bi se sprečilo i najstrože kaznilo nelegalno spaljivanje biljnih ostataka na otvorenom.

- Poverenici, kao ljudi koji dobro poznaju svoje sredine, predstavljaju važnu vezu između građana i nadležnih službi, ne samo prilikom gašenja požara, već i u svim drugim vanrednim situacijama - dodao je Mitrović.

Kada je reč o požarima, u odnosu na isti period prošle godine beleži se smanjenje njihovog broja, iako u pojedinim danima bude i do deset intervencija zbog požara na otvorenom prostoru.

- Poseban akcenat stavljen je na sprečavanje i sankcionisanje zabranjenog spaljivanja biljnih ostataka i otpada na otvorenom prostoru, koje predstavlja jedan od najčešćih uzroka izbijanja požara. Iako je broj požara manji, razloga za opuštanje nema. Komunalna milicija i komunalne inspekcije gradskih opština dobile su zadatak da obilaze teren - kazao je Mitrović.

Kazne za nelegalno spaljivanje biljnih ostataka i otpada propisane su zakonom. Za pravna lica predviđene su novčane kazne od 300.000 do 1.000.000 dinara, dok se fizičkim licima izriče prekršajni nalog u iznosu od 10.000 dinara.

Pored profesionalnih jedinica, na teritoriji grada Niša trenutno deluje pet dobrovoljnih vatrogasnih društava sa oko stotinu obučenih dobrovoljnih vatrogasaca. Reč je o ljudima koji su prošli odgovarajuću obuku i koji istovremeno predstavljaju deo jedinica civilne zaštite opšte namene.

Autor: A.A.