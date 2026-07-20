Vučić čestitao novom britanskom premijeru Endiju Bernamu: Uveren sam da ćemo nastaviti da unapređujemo odnose

Predsednik Aleksandar Vučić uputio je srdačne čestitke Endiju Bernamu, koji je danas postao novi premijer Velike Britanije.

- Srdačne čestitke Endiju Bernamu povodom stupanja na dužnost u Dauning stritu 10. U trenutku velikih globalnih izazova i promena, želim Vam mnogo uspeha u obavljanju ove odgovorne funkcije i donošenju odluka u interesu građana Vaše zemlje - poručio je Vučić na X mreži.

Срдачне честитке @andyburnham поводом ступања на дужност @10downingstreet. У тренутку великих глобалних изазова и промена, желим Вам много успеха у обављању ове одговорне функције и доношењу одлука у интересу грађана Ваше земље. Уверен сам да ћемо заједничким радом наставити да… — Александар Вучић (@predsednikrs) 20. јул 2026.

Potom se osvrnuo na bilateralne odnose.

- Uveren sam da ćemo zajedničkim radom nastaviti da unapređujemo odnose Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva, zasnovane na međusobnom poštovanju, dijalogu i saradnji na obostranu korist naših naroda - zaključio je Vučić.

Autor: A.A.