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Vučić čestitao novom britanskom premijeru Endiju Bernamu: Uveren sam da ćemo nastaviti da unapređujemo odnose

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/DEJAN ŽIVANČEVIĆ ||

Predsednik Aleksandar Vučić uputio je srdačne čestitke Endiju Bernamu, koji je danas postao novi premijer Velike Britanije.

- Srdačne čestitke Endiju Bernamu povodom stupanja na dužnost u Dauning stritu 10. U trenutku velikih globalnih izazova i promena, želim Vam mnogo uspeha u obavljanju ove odgovorne funkcije i donošenju odluka u interesu građana Vaše zemlje - poručio je Vučić na X mreži.

Potom se osvrnuo na bilateralne odnose.

- Uveren sam da ćemo zajedničkim radom nastaviti da unapređujemo odnose Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva, zasnovane na međusobnom poštovanju, dijalogu i saradnji na obostranu korist naših naroda - zaključio je Vučić.

Autor: A.A.

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