Vulin: Smanjenje broja pripadnika Kfora na KiM za nas je velika opasnost, država mora da reaguje

Svako smanjenje broja pripadnika Kfora na Kosovu i Metiji za nas je velika opasnost. Time se šalje poruka da je tzv. Kosovo uspešna država, da garantuje bezbednost svim svojim gradjanima bez obzira na to da li su Srbi, Šiptari ili neko treći, što naravno nije istina. To se radi sa idejom da Srbi budu toliko uplašeni i nesigurni da što pre napuste Kosovo i Metohiju, izjavio je lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin u emisiji Fokus na televiziji B92 i apelovao na državu Srbiju da reaguje.

"Napuštnje obezbedjenja manastira Dečani, otvaranje mosta izmedju Južne i Severne Mitrovice je uvod u sukobe. Naša država mora da uradi sve da do sukoba ne bi došlo tako što neće biti otvoren most i tako što manastir Dečani neće obezbedjivati šiptarska policija nego će obezbedjivati Kfor kao i do sada. Mehanizmi postoje, treba ih iskoristiti", rekao je Vulin dodajući da će admiral Vikof, koji je neposredno zadužen za pravljenje tog plana optimizacije, najverovatnije 27. ili 28. jula doći na Kosovo i Metohiju da plan i promoviše.

"Mi imamo oficira za vezu sa Kforom, imamo redovne konsultacije sa Kforom. Treba to staviti odmah u pogon, odmah postaviti pitanje šta se to dešava, zašto ne i tražiti vanrednu sednicu Saveta bezbednosti, Još uvek je dole UNMIK, bar po slovu zakona, najviša vlast na prostoru KiM. Rezolucija 1244 nikada nije poništena, tražimo njenu primenu. Ne možete jednostrano da smanjite broj pripadnika Kfora i da ne konsultujete Srbe. Država bi morala odmah da se uključi, da proveri da li je sve ovo tačno što sam saznao i govorim, ako nije bolje, ali neka se uključi u to. A ja vam kažem da je tačno."

"Ako nemamo sagovornike sa druge strane, recimo to, neka se i to sazna, bar da se zna ko će sutra biti odgovoram kad se desi nešto. Ne može da se desi da Šiptarima predate da obezbedjuju Dečane pri put u njegovoj skoro hiljadugodišnjoj istoriji. Ili hoćete da mi kažete da je Kurti odjedanput postao mirotvorac, odjedanput je rešio da promeni svoju politiku, u stvari on će da dokaže kako će da čuva Dečane? Mi smo država, ponašajmo se tako. Neka nas se plaše. Ne razumem zašto možete toliko zla da nanesete Srbima i da ne morate da se bojite ni srpske države, nikoga", izjavio je Vulin.

Autor: A.A.