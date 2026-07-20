Vulin: Zahvalan sam Srbima iz Čikaga koji su organizovali posetu pastora Bernsa

Poseta pastora Marka Bernsa Bratuncu, Pećkoj patrijaršiji i manastiru Visoki Dečani je jedna od najlepših stvari koja nam se desila u skorije vreme. Zahvalan sam Srbima iz Čikaga, koji su deo Republikanske partije, koji su organizovali njegov dolazak, izjavio je predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin u emisiji Fokus na televiziji B92.

"Imao sam zadovoljstvo da pastora Bernsa odvedem u Bratunac, patrijarh ga je vodio u Dečane. Koliko je to dobra donelo. Ovo nije uradila diplomatija, to su uradili naši Srbi i niko ih za to nije niti platio, niti nagradio, niti im je nešto dao. Sami su iskoristili priliku, videli da nešto mogu da urade i uradili su. I to je odmah vratilo Kosovo i Metohiju na mapu, odmah su počeli da razgovaraju o hrišćanskom nasledju. Ono što nama posebno odgovara kada je trenutna administracija SAD u pitanju je njihov odnos prema hrišćanstvu. Tramp ima snažnu, naglašenu hrišćansku notu, pa iskoristimo to, pa gde su hrišćani ugroženiji u Evropi nego na Kosovu i Metohiji. Eto sad je prvi put da je neko iz okruženja predsednika SAD došao na Kosovo i Metohiju i video to, i zatražio je da se patrijarhu trajno skinu bilo kakva ograničenja, da može da dolazi u Pećku patrijaršiju ili gde god hoće. To je sjajno, treba se zahvaliti našim ljudima iz SAD, Srbima na prvom mestu, oni jesu državljani Amerike ali oni se osećaju Srbima. I vidite koliko urade za svoju zemlju a niko ih za to nije nagradio niti je iko od njih nešto tražio."

Istakao je da se prvi put ove godine desilo da je neko iz SAD došao u Bratunac. "Nije on došao zato što je bio neinformisan, nismo mi njega odveli u Bratunac tako što smo ga prevarili pa smo mu rekli da u stvari ide u Srebrenicu. Nego je on vrlo dobro znao gde dolazi i vrlo dobro je znao ko će ga sačekati, a sačekali su ga srpski patrijarh, rukovodstvo Republike Srpske, predstavnik predsednika Vučića, čekala ga je Srbija i on je znao gde dolazi. I po prvi put da je neko skrenuo pažnju da nije samo Srebrenica mesto stradanja nego i Bratunac, Birač i Podrinje čitavo. To su važne stvari koje moramo da koristimo. Ali država Srbija je nezamenljiva, ne mogu ni Srbi iz Čikaga, ne mogu ja, ne može niko od nas pojedinaca koji nismo država da uradi ono što država može i mora da uradi", poručio je Vulin.

Autor: Pink.rs