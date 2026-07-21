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Karanović: Blokaderi i njihovi strani nalogodavci koriste obojenu revoluciju za rušenje države

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Direktor Centra za društvenu stabilnost Ognjen Karanović gostovao je u jutarnjem programu na TV Pink, gde je detaljno analizirao aktuelnu političku situaciju, proteste, kao i pokušaje destabilizacije institucija u Srbiji.

Govoreći o susretima predsednika Aleksandra Vučića sa građanima širom Srbije, Karanović je istakao da narod pokazuje ogromnu emociju koja je proistekla iz iskrene borbe za otadžbinu. Tom prilikom je naglasio:

- Da nije bilo državničke, suverenističke politike koju je takođe trebalo braniti na prvom mestu, naša otadžbina bi pala pod naletom revolucije - rekao je Karanović.

Karanović se osvrnuo na političku scenu i stvaranje opozicionih koalicija, navodeći primer nespojive saradnje između Vladana Đokiča i profesora Mila Lompara. Prema njegovim rečima, tu nema nikakve stvarne politike ni programa, već je jedini zajednički imenitelj napad na državu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ne znam šta je vas tu ujedinilo. Kakav je vaš program za pitanje Kosova i Metohije? Kakav je vaš odnos prema Republici Srpskoj? Kakve ćete pozicije zauzeti prema Evropskoj uniji? Čega tu ima? Kakav je sadržaj vaše politike? Nema šta da se ponudi građanima osim rušenja države, odnosno rušenja Aleksandra Vučića - dodao je Karanović.

Komentarišući pozadinu protesta i strukture koje stoje iza takozvanog blokaderskog pokreta, Karanović je za TV Pink istakao da se društvo suočava sa pažljivo osmišljenim mehanizmima spoljnih centara moći:

- Mi se ovde suočavamo sa pažljivo osmišljenim mehanizmima u borbi obojene revolucije da se sruši ova zemlja. Tu pamet nećemo naći u blokaderskom pokretu, to je iz nekih inostranih centara moći koji su ovo osmislili i pažljivo radili na tome - zaključio je Karanović.

Autor: D.S.

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