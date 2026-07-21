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Bojan Bilbija: Opozicija tragediju u Novom Sadu koristi kao političko sredstvo, a pravosuđe trpi posledice bivšeg režima

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Urednik političke rubrike u dnevnom listu Politika Bojan Bilbija gostovao je u jutarnjem programu na TV Pink, gde je analizirao izjave opozicionih lidera, zloupotrebu nesreća u političke svrhe i stanje u pravosuđu.

Govoreći o priznanjima opozicije o tome kako koriste tragedije za sticanje političkih poena, Bilbija je podsetio na izjave Dragana Đilasa:

„Tragedija u Novom Sadu je sredstvo, koje bi nam trebalo poslužiti da mi dođemo na vlast.“

Bilbija je uporedio taj pristup sa situacijom iz aprila 2012. godine, mesec dana pred ključne izbore, kada se dogodila velika tragedija u novosadskoj diskoteci Kontrast u kojoj je šestoro mladih izgubilo život usled nemara tadašnje vlasti. Tada niko iz opozicije, predvođene Aleksandrom Vučićem, nije organizovao proteste, vikao da su nečije ruke krvave niti pravio politički marketing od ljudske nesreće.

Osvrćući se na stanje u pravosuđu i optužbe na račun aktuelnih institucija, Bilbija je podsetio na katastrofalnu reformu pravosuđa iz vremena Borisa Tadića i Demokratske stranke, kada je 830 sudija otpušteno u jednom danu bez prava na žalbu:

- Zašto su otpuštali ljude? Na pravdi Boga, zato što nisu bili politički podobni, odnosno nisu bili iz vladajuće stranke. A onda su sudije imenovale tako što su se o kandidatima izjašnjavali opštinski odbori Demokratske stranke. I danas imamo sve te sudije i tužioce iz opštinskih odbora DS-a koji donose sramne odluke - rekao je Bilbija.

On je naglasio da, za razliku od tadašnje prakse masovnih političkih čistki, predsednik Aleksandar Vučić nikada nije posezao za vanrednim smenama sudija, već insistira na poštovanju zakona i vladavini prava, uprkos tome što se deo pravosuđa danas suočava sa političkim pritiscima blokadera.

Autor: D.S.

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