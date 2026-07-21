Azdejković za Pink: Predsednik Vučić nudi ruku dijaloga i fer izbore, dok opozicija nudi destrukciju i uvredu sopstvenih birača

Urednik magazina Optimist Predrag Azdejković gostovao je u jutarnjem programu na TV Pink, gde je govorio o ponudama za politički dijalog, fer uslovima za izbore i ponašanju bivših političkih lidera.

Osvrćući se na poziv predsednika Srbije Aleksandra Vučića na dijalog u susret izborima, kao i na njegovu spremnost da obezbedi mirnu i sigurnu tranziciju vlasti i čestita pobedniku ubrzo nakon zatvaranja birališta, Azdejković je istakao za TV Pink:

- Predsednik Vučić nudi ruku pomirenja, nudi ruku dijaloga, ne bi li se provalija stvorena u našem društvu prevazišla, pozivajući na fer izbore i sigurnu tranziciju vlasti - rekao je Azdejković.

Komentarišući izjave bivšeg predsednika Borisa Tadića i njegovo pravdanje izbornih poraza, Azdejković je ocenio da je nivo političke odgovornosti spušten na najniže grane:

- Umesto da se časno povukao iz politike nakon što je izvojevao poraz za porazom na svim izbornim ciklusima, on sada optužuje sopstveno biračko telo da su nedisciplinovani i da su skloni da traže dlaku u jajetu, jer više ne žele da glasaju za njega - naglasio je Azdejković.

On je dodao da opozicija i lideri blokaderskog pokreta nemaju nikakav konstruktivan program za građane, već se oslanjaju na nerealna očekivanja, eufemizme i pokušaje da kroz incidente i pritiske na institucije ponovo uvedu zemlju u nestabilnost i haos iz prošlosti.

Autor: D.S.