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TATJANA MACURA U KURŠUMLIJI: Snažna lokalna zajednica gradi se kroz partnerstvo institucija i civilnog sektora

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Ministarstvo bez portfelja/Dejan Stanković ||

Ministarka bez portfelja zadužena za oblast rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena Tatjana Macura razgovarala je u Kuršumliji sa rukovodstvom opštine i predstavnicama lokalnih udruženja o unapređenju položaja žena i mogućnostima za intenzivniju saradnju.

Unapređenje položaja žena i saradnja sa udruženjima

Tokom sastanka sa predsednikom Opštine Kuršumlija, Vojmirom Čarapićem, razmenjene su informacije o aktuelnim izazovima i potrebama lokalne zajednice, uz isticanje značaja zajedničkog delovanja republičkog i lokalnog nivoa.

Foto: Ministarstvo bez portfelja/Dejan Stanković

„Snažna lokalna zajednica gradi se kroz partnerstvo institucija i civilnog sektora. Upravo udruženja građana najbolje poznaju potrebe žena i porodica u svojim sredinama i zato želimo da zajedno stvaramo rešenja koja će doneti konkretne rezultate“, izjavila je Macura.

Foto: Ministarstvo bez portfelja/Dejan Stanković

Ministarka je nakon razgovora sa opštinskim rukovodstvom posetila i lokalna udruženja:

Udruženje „Plavi cvet“: Pruža podršku majkama i porodicama dece sa invaliditetom.

Udruženje za hraniteljstvo: Radi na osnaživanju i podršci hraniteljskim porodicama.

Udruženje „Toplička riznica“: Bavi se očuvanjem tradicionalnih zanata i ekonomskim osnaživanjem žena kroz razvoj etno-rukotvorina i lokalnog preduzetništva.

Autor: D.S.

#Kuršumlija

#Tatjana Macura

#Udruženja građana

#Vlada Srbije

#rodna ravnopravnost

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