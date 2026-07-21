BRNABIĆ OBRISALA PODOVE SA JEŠIĆEM: Kaže se Mača Lati, a ne Maču Lati. Naučite nešto

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić oštro je reagovala na objavu opozicionog političara Gorana Ješića, koji je prethodno komentarisao njenu izjavu o životnom standardu građana.
Jezička lekcija i jasna poruka
Umesto političke polemike o ekonomskim temama, predsednica parlamenta rešila je da skrene pažnju na elementarno neznanje svog oponenta, ukazavši mu na očiglednu gramatičku grešku u objavi:
„Kaže se Mača Lati, a ne Maču Lati. Naučite nešto. Kao što treba da naučite da je Vojvodina Srbija“, napisala je Brnabić.
Ovaj oštar odgovor naišao je na veliku pažnju javnosti, s obzirom na to da je Brnabić još jednom u nizu javnih okršaja raskrinkala površnost i propuste političkih protivnika.
Kaže se Mača Lati, a ne Maču Lati. Naučite nešto.— Ana Brnabic (@anabrnabic) 21. јул 2026.
Kao što treba da naučite da je Vojvodina Srbija. https://t.co/2FFbrrssuk
Autor: D.S.