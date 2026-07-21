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Sramno ponašanje blokadera: Targetirali policajca, a sad nastavljaju sa brutalnom kampanjom

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ ||

Tragedija koja je potresla Srbiju, u kojoj je mladi policajac V.L. (33) digao ruku na sebe nakon višemesečnog linča na društvenim mrežama, dobila je nastavak.

V.L. je bio pošten pripadnik policije, profesionalac i otac troje maloletne dece. Nažalost, postao je žrtva lažnog targetiranja opozicionije i blokadera bez ikakvog dokaza proglasili nasilnikom, iako uopšte nije ni bio u Valjevu tokom spornih događaja.

Na društvenim mrežama pojavili su se stravični komentari:

"Dovuko se iz Bosne da bije po Srbiji..."

"Crko pseto pandursko."

"Šta pije kafana? Živeli!"

Ovo su samo neki od jezivih komentara koje su blokaderi podelili na mrežama, prenose mediji.

Autor: Pink.rs

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