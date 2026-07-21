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Za N1 takozvano Kosovo je 'priznata država!' Zbog ovoga i podržavaju blokadere

Izvor: Pink.rs, Foto: Kosovo online ||

Televizija N1, koja već godinama radi protiv države Srbije, ponovo je pokazala celoj javnosti da je za njih tzv. Kosovo - priznata država.

Za N1 "Kosovo" je legitimna, priznata država. Sramota. Zato i podržavaju blokadere, dele iste vrednosti.

Tako je na N1 preneta vest pod naslovom "Predsednica Kosova potpisala ukaz o razrešenju sedmoro srpskih tužilaca u Mitrovici."

Niti je za njih zabrinjavajuće što se sva prava Srba gaze, a ponajmanje ih zanima šta kažu srpski zakoni - po kojima se lažna država "Kosovo" ne sme opisivati kao nekakva država.

Briga to N1 jer "nisu odavde" pa im se "može."

Zato i podržavaju blokadere, jer je potpuno jasno da dele iste vrednosti - sve što je protiv Srba i Srbije za njih je dobro.

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Autor: Pink.rs

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