DEŽURNI DUO NOVOSADSKE OPOZICIJE OD SKUPŠTINSKE SALE PRAVI KAFANU Pogačar i Cvijetić posle neuspele rasprave sa gradonačelnikom Mićinom, pokušali da isprovociraju predsednicu Skupštine

Miran Pogačar i Mladen Cvijetić, blokaderski duo, nije propustio ni ovu sednicu novosadskog parlamenta da opstruiše i namerno pokušava da koči donošenje važnih odluka za naš grad.

Nakon pokušaja Cvijetića da prošle godine iskoči kroz prozor, skandaloznog lepljenja nalepnica na sto gradonačelnika Mićina Pogačara, novosadski blokaderski duo i ovu sednicu iskoristio je za unošenje u lice prvom čoveku Grada i provociranju odbornika vladajuće koalicije, kao i predsednice Skupštine Dine Vučinić.

Atmosferom kao u kafani, pokušali su da prekinu sednicu na kojoj se donose važne tačke- od besplatnih udžbenika za osnovce, do uređenja škola i vrtića, pokazujući da im ništa nije sveto.

Autor: A.A.