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Stevandić: Srbofobija, napadi na Srbe povratnike i otimačina imovine Srpske Pravoslavne Crkve u FBiH postaju legalni

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik NSRS reagovao na navode o pokušaju oduzimanja poslednjeg poseda Srpske pravoslavne crkve u Bugojnu.

- Srbofobija, napadi na Srbe povratnike i otimačina imovine Srpske Pravoslavne Crkve u FBiH postaju legalni. Šmitovo nasleđe da se samo Srbi osuđuju i da je protiv Srba sve dozvoljeno metastazira bez reakcije ostatka OHR i kancelarije i ambasada EU u BiH. Ekselencije, da niste otišli? - napisao je Stevandić na društvenoj mreži X.

Autor: Pink.rs

#Bugojno

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