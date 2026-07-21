Stevandić: Srbofobija, napadi na Srbe povratnike i otimačina imovine Srpske Pravoslavne Crkve u FBiH postaju legalni

Predsednik NSRS reagovao na navode o pokušaju oduzimanja poslednjeg poseda Srpske pravoslavne crkve u Bugojnu.

- Srbofobija, napadi na Srbe povratnike i otimačina imovine Srpske Pravoslavne Crkve u FBiH postaju legalni. Šmitovo nasleđe da se samo Srbi osuđuju i da je protiv Srba sve dozvoljeno metastazira bez reakcije ostatka OHR i kancelarije i ambasada EU u BiH. Ekselencije, da niste otišli? - napisao je Stevandić na društvenoj mreži X.

Србофобија,напади на Србе повратнике и отимачина имовине Српске Православне Цркве у ФБиХ постају легални.Шмитово наслеђе да се само Срби осуђују и да је против Срба све дозвољено метастазира без реакције остатка ОХР и канцеларије и амбасада ЕУ у БиХ.

Екселенције,

да нисте отишли? pic.twitter.com/yarmH2L1V3 — Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) 21. јул 2026.

Autor: Pink.rs