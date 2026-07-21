'SRBIJO, BUDI SE, DA SE OVO ZLO ZAUSTAVI' JANJUŠEVIĆ: Tortura na društvenim mrežama doprinela je tragediji Vasilija Lalovića

Krsto Janjušević, direktor JP "Srbijašume" i član Predsedništva i Izvršnog odbora SNS, oglasio se povodom smrti Vasilija Lalovića, pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, iznevši teške optužbe na račun blokadera i njihove kampanje na društvenim mrežama.

- Blokaderski ološ je ovim grafitom na pribojskom šetalištu započeo ubistvo Vasilija Lalovića, pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, čestitog čoveka, domaćina, oca troje male dece od kojih najstarije treba da krene u prvi razred - napisao je Lalović na Instagramu i dodao:

Razvlačio je Vasilija blokadersko - teroristički ološ na društvenim mrežama optužujući ga da je prebio nekoga u Valjevu iako je lako dostupna informacija da on nije bio na dužnosti u Valjevu.

- Koliko je tačno da je ubijen mladić u Valjevu kako su tvrdili blokadersko - ustaški mediji, pokušavajući da izazovu građanski rat, toliko je tačno da je Vasilije bio tamo dok su blokaderi palili grad, a policiju i njegove kolege zasipali kamenicama, metalnim štanglama, pirotehnikom - navodi Janjušević i dodaje:

Na žalost Vasilije nije izdržao bolesnu blokadersko - terorističku torturu koju su sprovodili nad njim, a koja još uvek traje prema njegovim kolegama kao i prema ljudima koji drugačije misle.

- Ni mrtvom Vasiliju ne daju mira pa se raduju njegovoj smrti, svima nama opisujući sa kakvim zlom imamo posla. Ostaje da skupimo snagu, ujedinimo se, pomognemo Vasilijevoj deci. Ubili su Milicu Živković, ubili su Vasilija Lalovića, Srbijo budi se da se ovo zlo zaustavi - zaključio je Janjušević.

Autor: Pink.rs