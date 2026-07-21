Kampanja „Pitajte direktora“ pokazala značaj otvorenog dijaloga: Za šest meseci odgovoreno na 1.984 pitanja

Kampanja „Pitajte direktora“ za prvih šest meseci pokazala je koliko su otvorenost, dostupnost i direktna komunikacija važni u povezivanju sa ljudima širom sveta.

Tokom trajanja inicijative građani su postavili ukupno 1.984 pitanja, a na svako od njih stigao je odgovor. Time je, kako ističu organizatori, potvrđena ideja da razgovor i neposredna komunikacija mogu biti najbolji način za razumevanje potreba ljudi i pronalaženje konkretnih rešenja.

Brojna pitanja, predlozi i sugestije učesnika doprineli su da ova kampanja postane prostor za iskren dijalog, razmenu informacija i približavanje institucija ljudima kojima su namenjene njihove aktivnosti.

Poseban značaj inicijative ogleda se u komunikaciji sa sunarodnicima u dijaspori i regionu, kojima je omogućeno da direktno iznesu svoje nedoumice, ideje i predloge.

„Pitajte. Slušamo. Odgovaramo.“ – poruka je koja je obeležila ovu kampanju i koja, prema najavama, ostaje princip daljeg rada.

Nakon uspešnog prvog perioda, kampanja se nastavlja sa ciljem da komunikacija bude još dostupnija, a odgovori na pitanja građana još brži i konkretniji.

Autor: A.A.