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'Iskreno saučešće porodici. I velika sramota za one koji su ga lažno optuživali' Dačić se oglasio povodom smrti policajca Vasilija Lalovića

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Policajac Vasilije Lalović, koji se prošle godine našao u žiži javnosti nakon optužbi na društvenim mrežama da je navodno učestvovao u prebijanju demonstranata u Valjevu, tragično je okončao život. Tim povodom se oglasio i ministar policije i potpredsednik Vlade Ivica Dačić.

- Brutalne lažne optužbe i napadi blokadera i opozicionih partija na njega i njegovu porodicu, iako on uopšte nije bio na poslu, niti učestvovao u događajima u Valjevu, bili su preveliki teret za policajca Vasilija Lalovića. Nije izdržao. Iza njega je ostalo troje dece i supruga. Iskreno saučešće porodici. I velika sramota za one koji su ga lažno optuživali - napisao je Dačić u svojoj objavi na Instagramu.

Autor: Pink.rs

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